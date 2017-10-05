Нурхан Нурланов покинул Bank RBK

АО "Банк "Bank RBK" сообщило KASE о решении совета директоров общества от 29 сентября 2017 года об изменениях в составе своего правления.

Согласно информационному сообщению банка, Нурхан Нурланов, покинул пост заместителя председателя правления АО "Банк "Bank RBK". На занимаемую должность Нурхан Нурланов – сын казахстанского политика Нурлана Нигматулина был избран в августе 2017 года.

В свою очередь, Ирина Степанова советом директоров акционерного общества была избрана на должность члена правления – управляющего директора банка.

Акционеры АО "Банк "Bank RBK" по состоянию на 01.07.17: