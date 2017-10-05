Нурхан Нурланов покинул Bank RBK

АО "Банк "Bank RBK" сообщило KASE о решении совета директоров общества от 29 сентября 2017 года об изменениях в составе своего правления.
Согласно информационному сообщению банка, Нурхан Нурланов, покинул пост заместителя председателя правления АО "Банк "Bank RBK". На занимаемую должность Нурхан Нурланов – сын казахстанского политика Нурлана Нигматулина был избран в августе 2017 года.
В свою очередь, Ирина Степанова советом директоров акционерного общества была избрана на должность члена правления – управляющего директора банка.
Акционеры АО "Банк "Bank RBK" по состоянию на 01.07.17:
|
Наименование держателя
|
Простых акций
|
Привилег.
|
Всего акций
|
количество
|
доля
|
количество
|
доля
|
Люхудзяев Ф.
|
613 500
|
10,24
|
–
|
613 500
|
9,53
|
ТОО "НУР-ЭКСПОРТ НС"
|
–
|
–
|
448 960
|
448 960
|
6,97
|
Идрисов Д.А.
|
484 000
|
8,08
|
–
|
484 000
|
7,52
|
Ким В.С.
|
435 000
|
7,26
|
–
|
435 000
|
6,75
|
ТОО "ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ "ФОНД-ИНВЕСТ"
|
1 226 000
|
20,47
|
–
|
1 226 000
|
19,04
|
Нурмухамедов У.Д.
|
434 000
|
7,25
|
–
|
434 000
|
6,74
|
Аблазимов Б.Н.
|
354 000
|
5,91
|
–
|
354 000
|
5,50
|
Джумаев Т.Т.
|
595 750
|
9,95
|
–
|
595 750
|
9,25
|
Мажинов И.Ш.
|
355 000
|
5,93
|
–
|
355 000
|
5,51