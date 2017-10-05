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Нурхан Нурланов покинул Bank RBK

05.10.2017 16:21   1339   0 Автор: Айгуль ИБРАЕВА

АО "Банк "Bank RBK" сообщило KASE о решении совета директоров общества от 29 сентября 2017 года об изменениях в составе своего правления. 

Согласно информационному сообщению банка, Нурхан Нурланов, покинул пост заместителя председателя правления АО "Банк "Bank RBK". На занимаемую должность Нурхан Нурланов – сын казахстанского политика Нурлана Нигматулина был избран в августе 2017 года.

В свою очередь, Ирина Степанова советом директоров акционерного общества была избрана на должность члена правления – управляющего директора банка. 

Акционеры АО "Банк "Bank RBK" по состоянию на 01.07.17:

Наименование держателя

Простых акций

Привилег.
акции

Всего акций

количество

доля

количество

доля

Люхудзяев Ф.

613 500

10,24

613 500

9,53

ТОО "НУР-ЭКСПОРТ НС"

448 960

448 960

6,97

Идрисов Д.А.

484 000

8,08

484 000

7,52

Ким В.С.

435 000

7,26

435 000

6,75

ТОО "ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ "ФОНД-ИНВЕСТ"

1 226 000

20,47

1 226 000

19,04

Нурмухамедов У.Д.

434 000

7,25

434 000

6,74

Аблазимов Б.Н.

354 000

5,91

354 000

5,50

Джумаев Т.Т.

595 750

9,95

595 750

9,25

Мажинов И.Ш.

355 000

5,93

355 000

5,51
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Вопрос дня
В Астане оплату проезда в автобусах предлагают включить в коммунальные счета горожан – 3 857 тенге в месяц. Предполагается, что при этом те, кто не ездит на общественном транспорте, получат возможность иметь бесплатную парковку. Как Вы к этому относитесь?
  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей

  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку
    17

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей
    32

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка
    66

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей
    152

Цифра дня
1,4
трлн тенге
составил объем безналичных платежей за январь-август 2017
Цитата дня
Страховой рынок так и не превратился в эффективный механизм защиты имущественных интересов граждан и предприятий. Соответственно, остается пока еще очень низкой значимость этого рынка в развитии экономики страны
Данияр Акишев
Председатель Национального Банка РК
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