Назарбаев: «МФЦА станет проектной фабрикой для казахстанской экономики»

Международный финансовый центр «Астана» должен стать площадкой, где будут структурироваться сделки для финансирования проектов в ключевых секторах казахстанской экономики, заявил 5 июля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«МФЦА станет главной проектной фабрикой для всей страны, здесь будут структурироваться сделки для финансирования проектов в ключевых секторах казахстанской экономики», - сказал Назарбаев в ходе открытия МФЦА.

Он напомнил, что казахстанские власти планируют вывести на IPO акции крупных горнорудных, нефтегазовых, информационно-коммуникационных, транспортных и других национальных компаний страны.

«Исламские и «зеленые» финансы также станут важным направлением развития МФЦА: в этом году на его площадке мы планируем выпустить исламские ценные бумаги сукук. Ведется работа по выпуску зеленых облигаций, под инфраструктурно-инвестиционные и экологические проекты», - добавил глава государства.

Еще одна важная сфера деятельности финцентра, по его словам, это создание эффективной среды для развития информационных финансовых технологий.

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«Будет создана «песочница», позволяющая тестировать новые финтехпродукты с обеспечением в регулярном режиме. Развитие рынков капиталов, управление благосостоянием частных лиц также является приоритетами международного финансового центра. «Астана» должна стать главным финансовым хабом в регионе, а в перспективе – войти в число ведущих финансовых центров Азии», - заключил Назарбаев.

Официальное открытие МФЦА является основным мероприятием форума Astana Finance Days. В МФЦА уже зарегистрировано 55 компаний, до 2020 года планируется увеличить их количество до 500. Финцентр сотрудничает с крупными финансовыми институтами - Всемирным банком, МВФ, ЕБРР, АБР, Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, новым Банком развития стран ШОС. В рамках Astana Finance Days МФЦА подписал меморандумы о взаимопонимании с Управлением регулирования финансовых услуг Катарского финансового центра, ERG, Межгосударственным банком по СНГ. Фонд Шелкового пути подписал документы для получения статуса акционера биржи МФЦА.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН