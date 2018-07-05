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Назарбаев: «МФЦА станет проектной фабрикой для казахстанской экономики»

05.07.2018 12:00   1005   0 Автор: Дмитрий ПОКИДАЕВ

Международный финансовый центр «Астана» должен стать площадкой, где будут структурироваться сделки для финансирования проектов в ключевых секторах казахстанской экономики, заявил 5 июля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«МФЦА станет главной проектной фабрикой для всей страны, здесь будут структурироваться сделки для финансирования проектов в ключевых секторах казахстанской экономики», - сказал Назарбаев в ходе открытия МФЦА.

Он напомнил, что казахстанские власти планируют вывести на IPO акции крупных горнорудных, нефтегазовых, информационно-коммуникационных, транспортных и других национальных компаний страны.

«Исламские и «зеленые» финансы также станут важным направлением развития МФЦА: в этом году на его площадке мы планируем выпустить исламские ценные бумаги сукук. Ведется работа по выпуску зеленых облигаций, под инфраструктурно-инвестиционные и экологические проекты», - добавил глава государства.

Утренняя сессия: доллар торгуется на уровне 343,32 тенге...
Торги парой тенге/доллар по итогам утренней сессии на Казахстанской фондовой бирже 5 июля закрылись на уровне 343,35. Национальная валюта ослабла н...

Еще одна важная сфера деятельности финцентра, по его словам, это создание эффективной среды для развития информационных финансовых технологий.

Фонд Шелкового пути планирует инвестировать в Казахстан $2 млрд

«Будет создана «песочница», позволяющая тестировать новые финтехпродукты с обеспечением в регулярном режиме. Развитие рынков капиталов, управление благосостоянием частных лиц также является приоритетами международного финансового центра. «Астана» должна стать главным финансовым хабом в регионе, а в перспективе – войти в число ведущих финансовых центров Азии», - заключил Назарбаев.

Официальное открытие МФЦА является основным мероприятием форума Astana Finance Days. В МФЦА уже зарегистрировано 55 компаний, до 2020 года планируется увеличить их количество до 500. Финцентр сотрудничает с крупными финансовыми институтами - Всемирным банком, МВФ, ЕБРР, АБР, Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, новым Банком развития стран ШОС. В рамках Astana Finance Days МФЦА подписал меморандумы о взаимопонимании с Управлением регулирования финансовых услуг Катарского финансового центра, ERG, Межгосударственным банком по СНГ. Фонд Шелкового пути подписал документы для получения статуса акционера биржи МФЦА.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

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Вопрос дня
В Астане открылся Международный финансовый центр (МФЦА), в рамках которого будет действовать английское право и ряд льгот. Как Вы думаете, получится ли Казахстану привлечь туда крупных иностранных инвесторов и эмитентов?
  • 1. Да, в МФЦА созданы очень привлекательные условия

  • 2. Да, если все что обещано – будет реализовано на самом деле

  • 3. Нет, МФЦА не выдержит конкуренции с крупнейшими мировыми финцентрами

  • 4. Нет, в МФЦА нет привлекательных активов для иностранных инвесторов

  • 1. Да, в МФЦА созданы очень привлекательные условия
    1

  • 2. Да, если все что обещано – будет реализовано на самом деле
    4

  • 3. Нет, МФЦА не выдержит конкуренции с крупнейшими мировыми финцентрами
    3

  • 4. Нет, в МФЦА нет привлекательных активов для иностранных инвесторов
    4

Цифра дня
2,5 млн
казахстанцев
не участвуют в пенсионной системе
Цитата дня
Я родился среди гор. Каждый день, вставая, я видел вершины. У казахов есть: кто родился, глядя на вершину, тот на вершину и стремится. Наверно, не случайно, это было
Нурсултан Назарбаев
Президент Казахстана
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