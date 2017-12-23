Нурсултан Назарбаев рассказал об оздоровлении банковской системы РК

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал об оздоровлении банковской системы в стране.

В ходе своего интервью глава государства отметил, что банковская система - это кровеносные сосуды экономики государства.

«Если не будут банки кредитовать экономику, то все остановится. А все остановится - не будем производить товары, не будет в стране денег. Ничего не будет», - сказал Нурсултан Назарбаев.

«Вот поэтому есть старая проблема, которая тянется из того старого финансового кризиса мирового, и разворованный акционерами БТА-банк, и он накопил эти вопросы, поэтому центральный банк Казахстана и правительство принимают меры, чтобы расчистить от плохих банков, а помогать только тогда, когда акционер вложит большую долю собственных средств, если хочет. Национальный банк точно знает: если не хотят, то легче этот банк подвергнуть банкротств. Ликвидировать легче этот банк!», - уверен президент.

«Почему банки должны финансировать экономику, а финансировать банки должны мы? Есть такой нонсенс. Но вы имейте в виду: по договору с акционерами деньги даются с возвратом, не просто так», - цитирует Zakon.kz главу государства.

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Он также отметил, что в настоящее время банк необходимо поддержать, чтобы он начал работать.

«Если банк не будет кредитовать, он не может работать. Поэтому, действительно, мы оздоравливаем банковскую систему, чтобы банк начал кредитовать экономику, малый и средний бизнес начинал работать», - заключил президент.