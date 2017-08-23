Нужна ли единая валюта в ЕАЭС?

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью «России 24» заявил, что Россия не отказывается от мысли о создании аналога евро. Он уверен, что страны Евразийского экономического союза могут ввести единую валюту. Однако эксперты «Къ» придерживаются иного мнения.

В настоящее время, помимо Казахстана и России, в ЕАЭС входят Армения, Беларусь и Кыргызстан.

По словам Максима Орешкина, единая валюта в ЕАЭС может быть введена после 2025 года. Для этого, по его словам, необходима «гармонизация всего регулирования по всем направлениям, в том числе финансовых рынков, банковской системы», результатом чего и может стать создание общей валюты.

Кроме того, сторонники объединения утверждают, что общий рынок стран Евразийского экономического союза превышает 180 млн человек, а суммарный объем ВВП государств ЕАЭС - свыше 2 трлн долларов.

Орешкин уверен, что, если не произойдет объединения, в странах ЕАЭС может разразиться кризис, подобный тому, что Европа с евро пережила в начале десятых годов. «Создание единой валюты там без создания рынка товаров и услуг, без системы регулирования привело к серьезным экономическим дисбалансам, которые вызвали всем известный кризис», - подчеркнул Орешкин.

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Напомним, европейский долговой кризис, охвативший в 2010 году сначала Грецию и Ирландию, а затем распространившийся практически на всю зону евро был вызван, по мнению большинства аналитиков, в первую очередь, кризисом рынка государственных облигаций Греции. Правительство страны оказалось неспособно рефинансировать государственные долги без помощи посредников. Позже ряд зарубежных экспертов выразили мнение, что введение единой валюты в странах ЕС без единого налогового кодекса и привело к падению ряда финансовых систем Союза, что позже отразилось на рынках товаров и услуг ЕС.

В странах ЕАЭС действуют различные Налоговые кодексы и применяются различные ставки налогов, поэтому дефицит в бюджетах этих государств разный, различные показатели инфляции. Но это лишь один из аргументов, которые выдвигают противники единой валюты.

«Единая валюта для ЕАЭС нецелесообразна. Страны, входящие в ЕАЭС – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия – имеют слишком большие различия по уровню развития, по специализации экономики, по административному устройству – заявил в интервью корреспонденту газеты «Къ» ведущий аналитик ГК ТелеТрейд Марк Гойхман. - Создание единой валюты требовало бы большей унификации в законодательстве, в финансовых системах, что не представляется возможным. Опыт еврозоны с единой валютой показывает огромные внутренние сложности даже при более схожих внутренних условиях между странами. Для ЕАЭС же введение единой валюты привело бы к дополнительной инфляции, необоснованному перетоку средств между странами, что, в целом, ослабило бы ряд экономик».

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Марка Гойхмана поддерживает и главный аналитик ТОО «Казахстанский Финансовый Центр» Алиби Нурбаев. По мнению эксперта, напряженные политические отношения Москвы с Западом и санкции, введенные по отношению к России, в случае создания единой валюты губительно отразятся на экономики Казахстана, которая все еще оправляется от банковского и строительного кризиса 2007-2008 годов.

По данным Национального Банка на 1 июля 2017 года, кредиты, по которым имеется просроченная задолженность более 90 дней, составили 1 663,0 млрд тенге или 10,7% от ссудного портфеля. Провизии по ссудному портфелю сформированы в размере 1 734,4 млрд тенге или 11,2% от ссудного портфеля (на начало 2017 года – 1 642,9 млрд. тенге или 10,6%).

«При создании единой европейской валюты потребовалось около 25 лет на стабилизацию валютных курсов, не известно сколько потребуется ЕАЭС. Что рубль, что тенге - крайне нестабильны, поскольку сильно подвержены влиянию внешних факторов. Введение единой валюты в пространстве ЕАЭС возможно, но только в далеком будущем», - подчеркнул Алиби Нурбаев.

Кроме того, по его мнению, «утрата собственной валюты, это потеря части суверенитета». В настоящее время Россия нуждается в сильных политических и экономический союзниках. Создание единой валюты, конечно же, будет способствовать укреплению политических позиций Москвы на международной арене, но, в целом, это не будет выгодно Астане ни в политическом, ни в экономическом плане.

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