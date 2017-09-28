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Объем и число транзакций внутри Казахстана уменьшаются второй год подряд

28.09.2017 09:53   760   0

Денежные переводы, отправленные из РК за рубеж и полученные из-за рубежа в Казахстан, за январь-август 2017 года показали рост объемов на 25,5% и 18,8% по сравнению с январем-августом 2016 года. Также увеличилось и количество транзакций из РК за рубеж на 19,9% и из-за рубежа в РК на 15,1%.

По денежным переводам на территории Казахстана дела обстоят по-другому. Объем и количество транзакций денежных переводов внутри страны уменьшаются второй год подряд. За январь-август 2017 было переведено денег на 13,8% меньше, чем в прошлом году - 12,8 млрд против 14,8 млрд тг. Количество транзакций уменьшились на 7,6%, до 139,8 тысячи.

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В январе-августе 2017 года переводами внутри страны занимались 9 систем переводов. Только 2 из них показали прирост по сравнению с прошлым годом - Золотая корона и национальная система почтовых переводов.

В реальном выражении денежные доходы населения снизились на 0,7%...
Среднедушевые номинальные денежные доходы населения в 2016 году составили 76 575 тенге и увеличились по сравнению с 2015 годом на 13,7%. При росте цен...

Золотая корона показала годовой прирост на 814,4 млн (37,6%), до 3,0 млрд. Доля от рынка выросла с 14,6% до 23,4%. Количество транзакций при этом уменьшилось с 11,9 тыс. до 9,4 тыс. Средний чек одного перевода вырос с 182,2 тыс. тг до 317,3 тыс.

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Через почтовые переводы объем транзакций увеличился за год на 30,5 млн (3,7%), до 859,8 млн тг. Доля от рынка выросла с 5,6% до 6,7%. Количество транзакций увеличилось с 58,7 тыс. до 59,1 тыс. Средний чек одного такого перевода увеличился на 400 тг, до 14,5 тыс. тг.

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Спад денежных транзакций внутри страны системами переводов связан с возрастающей популярностью среди казахстанцев платежных карт, с помощью 21 из 33 банков РК предлагает услугу моментальных переводов с карты на карту.

Так, количество карточек в обращении за год выросло на 2,2 млн единиц (14,6%) и составило на конец августа 2017 года 17,5 млн, половина из которых активные карты, количество которых за год увеличилось на 847,4 тыс. единиц (10,8%), до 8,7 млн.

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Вопрос дня
11 сентября в Парламенте прошли слушания на тему введения единого стандарта алфавита казахского языка на латинской графике. Известно, что в новом алфавите будет 25 букв и 8 диграфов. Нравится ли Вам новый алфавит и новые правила языка?
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трлн тенге
составила общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 сентября 2017 года
Цитата дня
Страховой рынок так и не превратился в эффективный механизм защиты имущественных интересов граждан и предприятий. Соответственно, остается пока еще очень низкой значимость этого рынка в развитии экономики страны
Данияр Акишев
Председатель Национального Банка РК
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