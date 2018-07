Объем IPO на биржах США резко вырос в 2018 году

По итогам года показатель может оказаться одним из самых высоких за 20 лет, пишет газета The Wall Street Journal, сообщает Интерфакс-Казахстан.

С начала 2018 года 120 компаний привлекли в общей сложности $35,2 млрд в рамках IPO на американских биржах - это максимальный показатель с 2012 года, свидетельствуют данные Dealogic.

Показатель также является четвертым в списке самых высоких с начала отслеживания этих данных в 1995 году.

Эксперты не выделяют какого-то одного катализатора, который подталкивал бы компании к размещению акций на открытом рынке. По их мнению, рост активности в сфере IPO связан одновременно с благоприятной деловой средой, продолжающимся подъемом фондового рынка, а также с высоким интересом инвесторов к быстро растущим компаниям.

Среди компаний, разместивших акции в ходе IPO в этом году, - создатель облачного сервиса хранения данных Dropbox Inc., производитель систем охраны жилых зданий ADT Inc., а также одна из крупнейших в США сеть магазинов-складов BJ's Wholesale Club Holdings Inc.

Рынок IPO начал набирать силу в прошлом году после слабого 2016 года. Компании перестали опасаться, что в рамках IPO их оценка окажется менее высокой, чем в случае привлечения частного финансирования, отмечают эксперты.

Чистый внешний долг Республики Казахстан составил $46 млрд

Инвесторы ожидают, что высокие темпы роста объема IPO сохранятся в течение оставшейся части текущего года.

"Наш глобальный портфель IPO-проектов сейчас является наиболее мощным с момента финансового кризиса", - отмечает Эван Дамаст, возглавляющий операции по организации размещений акций и облигаций в Morgan Stanley.

Акции компаний, которые провели IPO в США в этом году, в среднем торгуются на 22% выше цены размещения, в случае технологических компаний - на 53%, свидетельствуют данные Dealogic.

Эксперты отмечают также, что рост рынка IPO не привел к сокращению активности в сегменте привлечения частного финансирования.

"Частные рынки используются, главным образом, для привлечения капитала, в то время как IPO - это поворотный момент для компании, который выходит далеко за рамки простого привлечения денег", - отмечает руководитель подразделения в сфере инвестиционных услуг для технологических компаний JPMorgan Chase & Co. Мадху Намбури.

Многие из крупных технологических компаний - Airbnb Inc., Uber Technologies Inc. и WeWork Cos., которые ранее привлекли крупные объемы частного финансирования, вероятно, выйдут на IPO не ранее 2019 года, отмечают источники WSJ.

Келимбетов: «МФЦА может стать площадкой для тестирования блокчейн-технологий»

Среди компаний технологического сектора, планирующих IPO в США в этом году, - Sonos Inc., Upwork, SurveyMonkey и Eventbrite Inc.

В первом полугодии 2018 года 28 технологических компаний привлекли $12,2 млрд в ходе IPO в США - эта сумма почти вдвое выше, чем годом ранее, и более чем в 10 раз выше уровня января-июня 2016 года, отмечает Dealogic.

Крупнейшим IPO в США во втором полугодии текущего года, по данным источников WSJ, станет первичное размещение акций китайского стримингового музыкального сервиса Tencent Music Entertainment Group.

Фото: Reuters