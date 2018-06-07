Объем микрокредитования бизнеса в 2018 году составит 62 млрд тенге

В 2018 году в рамках «Пяти социальных инициатив президента» объем микрокредитования бизнеса вырастет до 62,4 млрд тенге. Об этом в ходе пресс-конференции в Правительстве сообщил директор департамента занятости населения и развития рынка труда Министерства труда и социальной защиты населения РК Женисбек Дулатов, передает корреспондент Kursiv.kz.

«Если в этом году по плану у нас было предусмотрено порядка 42 млрд тенге, то в этом году дополнительно выделено 20 млрд тенге. Полная сумма составит 62,4 млрд тенге, из которых порядка 45 млрд тенге будут предоставлены на кредитование сельской местности и около 17 млрд тенге будут направлены на города и моногорода», - сообщил директор департамента занятости населения и развития рынка труда Министерства труда и социальной защиты населения РК Женисбек Дулатов.

Спикер добавил, что изначально на кредитование сельской местности было предусмотрено 31 млрд тенге и 11 млрд тенге – на города и моногорода. Выделенные в нынешнем году 62 млрд тенге позволят обеспечить микрокредитованием порядка 14 тыс. человек, из них 3 тыс. из городов и 11 тыс. – жители сел.

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Женисбек Дулатов также рассказал, что в рамках второго направления программы продуктивной занятости и массового предпринимательства на 1 июня 2018 года выдано 982 микрокредитов на сумму 7,7 млрд тенге, из них в сельской местности – 498 микрокредитов на сумму 2,1 млрд тенге, городах – 484 микрокредита на сумму 5,6 млрд тенге.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН