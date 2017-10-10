Валюта нал
USD 342.70 342.50
RUB 5.87 5.89
EUR 401.80 401.95
Валюта бирж
USD/KZT
341.97
+0.005%
EUR/KZT
401.58
+0.002%
RUB/KZT
5.86
+0.015%
EUR/USD
401.58
+0.002%
EUR/CHF
401.58
+0.002%
EUR/JPY
401.58
+0.002%
GBP/USD
449.59
-0.002%
USD/CHF
341.97
+0.005%
USD/JPY
341.97
+0.005%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
341.97 401.58 5.86
+0.005% +0.002% +0.015%
Рынки
Нефть Brent
55.85
+0.001%
Нефть WTI
49.6
+0.000%
Золото
1288.8
+0.003%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1027
+0.000%
Жилье Астана
933
+0.008%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
55.85 49.6 1288.8
+0.001% +0.000% +0.003%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Объем тенговых вкладов населения уменьшился на фоне ухудшения ситуации на валютном рынке

10.10.2017 09:38   930   0 Автор: Айгуль ИБРАЕВА

Объем розничных вкладов без учета счетов нерезидентов за год вырос на 12,3% (873,0 млрд) и составил на конец август 8,0 трлн тенге. Доля от общего портфеля вкладов увеличилась с 47,6% до 52,4%. Вклады в целом выросли на 1,9% или 286,3 млрд, до 15,3 трлн тенге.

Розничные вклады в национальной валюте за год увеличили свою долю в портфеле вкладов физлиц с 32,2% до 43,1%. Объем розничных вкладов в национальной валюте вырос на 50,3% (1,2 трлн), до 3,5 трлн тенге.

Ослабление тенге ускорилось в конце лета, и казахстанцы предпочли выждать паузу в пополнении своих тенговых вкладов - в результате за месяц объем сбережений физлиц в нацвалюте уменьшился на 3,1%.

undefined

Вклады в инвалюте за год сократились на 5,8% (282,0 млрд) в тенговом эквиваленте, до 4,5 трлн тенге. Удельный вес розничных вкладов в иностранной валюте уменьшился до 56,9%.

Глава Deutsche Bank может лишиться своего поста...
Крупнейшие держатели акций Deutsche Bank заявили, что в ближайшие несколько кварталов хотят увидеть позитивные изменения в торговой политике фина...

undefined

Годовой прирост розничных вкладов в национальной валюте показали все 16 регионов по РК. 

Лидером по годовому приросту розничных вкладов в национальной валюте является Алматы - на 408,3 млрд (53,5%), до 1,2 трлн тенге. Доля от РК выросла с 33,2% до 34,0%. Удельный вес вкладов в тенге увеличился на 9,3 п.п. и составил на конец августа 2017 года 30,1%.

Золотовалютные резервы Казахстана в сентябре сократились на 1,7%

На втором месте Астана с годовым приростом на 137,5 млрд (49,4%), до 415,8 млрд тенге. Доля от РК осталась без изменений - 12,1%. Вклады в национальной валюте составляют 39,4% от всех розничных депозитов, годом ранее - 29,6%.

Материалы по теме

Золотовалютные резервы Казахстана в сентябре сократились на 1,7%

Казахстан остается лидером антирейтинга среди стран СНГ по росту цен

Глава Deutsche Bank может лишиться своего поста

Нургуль Ертаева исключена из совета директоров Bank RBK

Базовая ставка в Казахстане осталась на прежнем уровне – 10,25%

Замыкает тройку лидеров Карагандинская область - годовой прирост на 86,5 млрд (48,5%), до 264,8 млрд тенге. Доля от РК при этом сократилась с 7,8% до 7,7%. Удельный вес вкладов в тенге вырос с 45,5% до 56,5%.

undefined

Среди банков, входящих в систему коллективного страхования только 2 из них показали годовой спад вкладов в национальной валюте.
Лидерами же по годовому приросту вкладов в тенге являются Kaspi, Народный и Qazkom.

Kaspi нарастил объем на 190,8 млрд (63,1%), до 493,0 млрд тенге. Доля от БВУ РК выросла на 1 п.п., до 14,1%. Удельный вес вкладов в тенге вырос с 46,1% до 60,2%.

Годовой прирост вкладов населения в тенге у Народного Банка составил 187,2 млрд (44,6%), до 607,4 млрд тенге. При этом доля от БВУ РК сократилась с 18,2% до 17,4%. Удельный вес вкладов в тенге вырос с 28,1% до 36,2%.

Qazkom увеличил за год объем розничных вкладов в тенге на 177,2 млрд (48,0%), до 546,1 млрд тенге. Доля от БВУ РК уменьшилась с 15,9% до 15,6%. Удельный вес тенговых вкладов вырос с 26,1% до 40,4%.

Казахстан остается лидером антирейтинга среди стран СНГ по росту цен

undefined

Высказать свое мнение
Вопрос дня
На Ваш взгляд, что нужно делать, чтобы ситуация с дефицитом топлива в Казахстане не повторялась из года в год?
  • 1. Нужно строить больше собственных НПЗ

  • 2. Нужно сокращать импорт российского ГСМ

  • 3. Нужно развивать транспорт, использующий альтернативные виды топлива (газ, электричество и др.)

  • 4. Нужно штрафовать ответственных за это чиновников на крупные суммы

  • 1. Нужно строить больше собственных НПЗ
    4

  • 2. Нужно сокращать импорт российского ГСМ
    1

  • 3. Нужно развивать транспорт, использующий альтернативные виды топлива (газ, электричество и др.)
    1

  • 4. Нужно штрафовать ответственных за это чиновников на крупные суммы
    1

Цифра дня
2
года
беспрерывно продолжается рост цен в Казахстане
Цитата дня
Мы родственные народы - казахи и кыргызы, сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, однако она не должна положить тень между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего социально-экономического благополучия
Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное