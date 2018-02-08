Объём торгов на рынке облигаций на KASE обвалился на 92%

Объем торгов корпоративными облигациями на KASE сложился на уровне 8,3 млрд тенге и снизился относительно предыдущего месяца на 92,1% или на 96,4 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 394,5 млн тенге, снизившись более чем на 90%.

«В январе всегда меньше торгов по долговым обязательствам. Компании, которые вышли с облигационными займами, они просто плавно перешли с прошлого года. Тем более, конец года был активным и проходило много размещений. Просто в январе не было активных размещений», - объяснила ситуацию директор департамента информации и статистики АО «Казахстанская фондовая биржа» Зауре Есимова.

На конец января в торговых списках KASE находились облигации 256 наименований, выпущенные 67 эмитентами.

«Индекс доходности корпоративных облигаций основной площадки KASE_BMY в январе не изменился и составил 10,35% годовых. В течение месяца размещение провело лишь АО «Кселл», которое привлекло 4,95 млрд тенге, разместив трехлетние облигации с доходностью к погашению 11,50 % годовых», - пояснила спикер.

Среди основных категорий инвесторов на первичном рынке корпоративных облигаций доля БВУ составила 20,2%, других институциональных инвесторов – 75,8 %, прочих юридических лиц – 4%.

Назван объем вложений нерезидентов в бумаги KASE