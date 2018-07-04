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Данияр Акишев: Облигации ИО «Баспана» не будут облагаться налогом на доход

04.07.2018 13:55   664   0 Автор: Ирина ЛЕДОВСКИХ

Ценным бумагам, которые будет выпускать Ипотечная Организация «Баспана», присвоят статус агентских. Такое заявление на пресс-конференции в Алматы сделал главный банкир страны Данияр Акишев.

Напомним, агентские облигации выпускают правительственные и государственные учреждения. Эти облигации не являются полностью гарантированными, как трежерис и муниципальные облигации. Например, в США агентские ценные бумаги выпускают такие ипотечные компании, как Fannie Mae, Freddie Mac, Sallie Mae и Федеральные банки жилищного кредита.

«Ипотечные облигации «Баспана» будут иметь высокий статус. Они будут иметь статус ликвидных бумаг в перечне Национального банка. Соответственно, они будут очень привлекательны для инвесторов. Мы ожидаем, что на них будет высокий спрос, так как они будут агентскими, то есть по ним не будет налогообложения на доход», - пояснил Данияр Акишев.

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Уставный капитал дочерней компании НБ РК равен 200 млрд тенге. ИО «Баспана» будет выпускать облигации и за счет привлеченных средств будет выкупать ипотечные займы у банков в объеме до 1 трлн тенге.

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Фото: Олег СПИВАК

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