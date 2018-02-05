Обменникам могут разрешить продавать золотые слитки Нацбанка

Казахстанским обменным пунктам планируют разрешить продавать золотые слитки Национального банка.

Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка РК Олег Смоляков перед презентацией правительственного законпроекта «О валютном регулировании и валютном контроле» в Мажилисе.

«Мы расширяем сферу продажи (золотых) слитков. У нас есть проект, который сейчас он реализуется только через банки. Мы хотим предоставить такое право еще и уполномоченным финансовым организациям, то есть обменным пунктам. Они тоже смогуть продавать их физическим лицам», - сказал Олег Смоляков.

ФОТО: INFORMBURO.KZ