Общая сумма пенсионных накоплений за 2017 год выросла на 741 млрд тенге

Общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 сентября 2017 года составила 7,43 трлн тенге, увеличившись с начала года на 741 млрд тенге (прирост составил порядка 11 %), сообщает пресс-служба ЕНПФ.

Так, по данным Фонда, количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) вкладчиков (получателей) по всем видам договоров на 1 сентября 2017 года составило 10,1 млн единиц, в том числе за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) – 9,63 млн единиц. Количество ИПС вкладчиков по обязательным профессиональным пенсионным взносам составило 432 тыс. единиц, а по добровольным пенсионным взносам – порядка 40 тыс. единиц.

Сумма чистого инвестиционного дохода, начисленного на ИПС вкладчиков с начала 2017 года, составила 398,57 млрд тенге. По состоянию на 1 сентября текущего года доходность пенсионных активов ЕНПФ составила 5,78%, что выше уровня инфляции почти на 1,9 (3,9% инфляция).

Сумма пенсионных выплат из ЕНПФ в период с 1 января по 31 августа текущего года составила 148,57 млрд тенге, в том числе переводы в страховые организации 17,58 млрд тенге. Для сравнения – за аналогичный период прошлого года из ЕНПФ было выплачено 118,54 млрд тенге (из них в страховые организации 12,51 млрд тенге).

Дневная сессия: доллар продолжает рост