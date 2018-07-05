Около 1,5 млрд тенге штрафов поступит в столичный бюджет за счет проекта «Сергек»

С начала реализации проекта видеослежения за ситуацией на улицах Астаны «Сергек» в столичный бюджет поступило 467 млн тенге и около 1 млрд тенге еще должно поступить по выставленным уже штрафам, сообщил руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны Алишер Абдыкадыров.

«С начала реализации проекта в бюджет города уже поступило 467 млн тенге и ожидает своей оплаты, то есть доставлены штрафы на сумму около 1 млрд тенге», - сказал он на заседании постоянной комиссии по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства маслихата города Астаны 5 июля.

Проект государственно-частного партнерства «Создание и эксплуатация аппаратно-программного комплекса фотовидеофиксации и видеоаналитики в городе Астане» (или «Сергек») предусматривает установку 13 тыс. камер, в том числе 6 тыс. камер, позволяющих вести съемку на всех перекрестках столичных дорог, 4 тыс. камер в местах массового скопления людей, а также 3 тыс. камерах в ТРЦ, развлекательных комплексах и общественных местах.

«Какая эффективность у нас? Во-первых, по этому году у нас зафиксировано снижение смертности по ДТП на 35%. Что еще более интересно – с апреля по 14 июня, практически 2 месяца, не было летальных случаев на дорогах в ДТП. При этом раньше это составляло 5 человек – 5 человек в среднем в месяц погибали на дорогах. Также в целом наблюдается снижение преступности и по ДТП, и всем направлениям. Также раскрыты 523 преступления по камерам, которые в общественных местах», - сообщил Алишер Абдыкадыров.

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Кроме того, по его словам, система позволяет выяснить с каких направлений сколько автомобилей ежедневно заезжает в город, а также общее число автомобилей на дорогах.

«Эта система позволяет нам точно знать в режиме реального времени сколько машин находится в городе. В среднем получается 422 тыс. автомобиля в городе у нас находится», - сказал он.

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