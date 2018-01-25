Около 200 клиентов Альфа-Банка смогут поехать на FIFA 2018

Клиенты и партнеры казахстанского Альфа-Банка получат шанс отправиться на Чемпионат мира по футболу- 2018 (FIFA 2018) открыв расчетный счет, либо используя специальную карту банка. Ожидается, что в числе счастливчиков окажутся около 200 человек.

«В рамках того, что мы являемся спонсором Чемпионата мира по футболу, мы запускаем акцию для всех наших клиентов, сегмента малый бизнес, которая называется «Открой счет в свою пользу с Альфа-Банком», соответственно, нужно просто открыть расчетный счет в банке и участвовать в розыгрыше билетов на Чемпионат мира», - рассказал руководитель блока «Массовый бизнес» Альфа-Банка Дамир Какиев.

Как рассказал руководитель блока «Розничный бизнес» Назым Эрдоган одним из продуктов, который банк предлагает в рамках акции будет «Золотая карта футбольного болельщика». За каждые оплаченные картой 30 тысяч тенге, держателю начисляется призовой купон, шансы на победу будут выше у участников набравших наибольшее количество таких купонов.

«У нас различные программы для разных категорий, в общей сложности около 200 человек мы планируем отправить на Чемпионат мира», - отметил CEO Альфа-Банка Андрей Тимченко.

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Г-н Эрдоган добавил, что карта будет действовать и после завершения чемпионата, и позволит владельцу в течении двух лет получать определенные бонусы, предусмотренные картой.

«На самом деле предоставляя эту карту, мы для себя выбираем такой сегмент любителей футбола в Казахстане, и на самом деле, мы знаем, что чемпионат мира проходит раз в 4 года, но есть и другие события, которые происходят ежегодно. Поэтому, карта не просто так называется картой футбольного болельщика, после завершения Чемпионата мира, наших клиентов будут ждать новые сюрпризы по этой карточке и какие-то дополнительные фишки», - резюмировал г-н Какиев.

Фото: Олег СПИВАК