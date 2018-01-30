Олег Ханин: «В Костанайской области «крышуют» страховых мошенников»

Клиенты страховых компаний все чаще становятся жертвами страховых мошенников, особенно в Костанайской области. Председатель правления СК «Коммеск-Өмір» Олег Ханин рассказал о возросших случаях страхового мошенничества, и это не только подставные ДТП, но также деятельность так называемых «помогаек».

«На самом деле это очень социально чувствительная тема, потому что появляются люди, которые по каким-то своим каналам находят пострадавших в ДТП людей, которые потеряли своего кормильца и предлагают им за довольно существенный дисконт, по сути дела, выкупить право требования к стрраховой компании или получить от них доверенность», рассказал г-н Ханин.

При этом, сами мошенники обращаются к страховщикам от имени потерпевших и зачастую не возвращают полученные от страховой компании премии реально пострадавшим гражданам.

«Мы этим очень обеспокоены, поскольку это приобретает массовый характер. Мы пытаемся бороться, находим пострадавших, объясняем, что они имеют право получить деньги от нас полностью. Любая страховая компания сейчас добросовестно относится к своим клиентам. Но люди иногда либо запуганы, либо каким-то образом подписывают такие кабальные для них условия с этими «помогайками» в договорах, что они просто от них отказаться не могут», - заключил предправления.

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Спикер добавил, что страховой рынок находится под жестким регулированием Нацбанка РК и напомнил о механизмах защиты прав потребителей финуслуг. «Для нас очень важно, чтобы деньги находили тех людей, которые в этом нуждаются», - подчеркнул он.

Особо крупные случаи страхового мошенничества наблюдаются в Костанайской области. По данным компании, это связано с близостью границы с РФ. Причем, это коснулось не только компании, но и всего страхового рынка. Г-н Ханин не исключает, что в регионе работает организованная преступная группа. «Мы подозреваем, что ее «крышуют» компетентные органы», - говорит г-н Ханин.

Суть в том, что мошенники заявляют в казахстанскую страховую компанию о страховом случае, произошедшем ранее в РФ, и наоборот. Причем, в сговоре с мошенниками состоят бывшие сотрудники страховых компаний.

«Мы пытаемся своими силами вести расследование, обращаемся и в органы прокуратуры, чтобы восстановить законность. Но сейчас это сложно делается, потому что натыкаемся на всех фронтах на противодействие, запугивание свидетелей и всем остальном, там какие-то 90-е годы», - поделился страховщик.

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