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Онлайн-страхование в Казахстане может появиться не раньше лета

30.01.2018 14:47   2338   0 Автор: Ольга КУДРЯШОВА

С 1 февраля изменятся требования к капиталу и платежепособности страховых компаний. Кто из страховщиков выстоит перед новыми требованиями станет известно к концу февраля. Председатель правления СК «Коммеск-Өмір» Олег Ханин отметил несколько основных изменений, которые ожидает рынок, среди которых слияние компаний, страхование туриста и  долгожданный запуск онлайн-страхования.

Олег Ханин сообщил, что с 1 февраля 2018 года изменятся нормативы к капиталу и платежеспособности страховых компаний. На фоне этого продолжатся процессы слияния и поглощения страховщиков.

Что касается новых требований к капиталу, то они больше относятся к расчету маржи платежеспособности. «Минимальные уровни значения маржи платежеспособности Национальный банк поднял», - отметил спикер.

Он рассказал, что маржа рассчитывается несколькими способами и включает несколько показателей страховых компаний: объем премий, собранный за предыдущий год, убыточность по видам страхования, собственный капитал и др.

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«Сейчас вот это давление немножко поднимается, порядка 200 млн тенге. Это не много и не мало, но для некоторых может стать критичным. Посмотрим, как сейчас рынок среагирует, данные по рынку на 1 февраля появятся где- то к концу месяца. Приблизительно это 26-27 февраля и тогда будет понятно кто выдержал, а кто нет», - пояснил страховщик.

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Рынок страхования также станет более концентрированным, это связано с объединением дочерних компаний Халык банка и Казкома  - Казкоммерц-полиса и Казахинстраха. Но, помимо этого, и другим компаниям довольно сложно существовать в одиночку в условиях ужесточающихся условий. По словам г-на Ханина, возможно еще 2-4 компании могут объявить о слияниях.

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«К сожалению, для акционеров сейчас страхование - это не привлекательный вид бизнеса, он не приносит большого дохода, а больше требует вложений. Сейчас и банк не модно иметь», - подчеркнул он. Как следствие, это ведет к слиянию как банков, так и страховых компаний. Он добавил, что по истечению переходного периода по ВТО, к 2020 году, рынок будет готовиться к приходу сильных иностранных конкурентов, в частности российских и китайских страховых компаний.

Но несмотря на то, что российские страховщики имеют развитый бизнес, он полагает, что даже небанковские страховые компании будут конкурентны с приходом новых игроков, поскольку именно казахстанские компании, даже если ориентироваться на пример банков, будут оставаться более популярными в Казахстане.

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«Единственное, что конкуренция усилится, здесь надо будет реагировать, насколько мы сможем противостоять. Мы не ожидаем прихода западных страховых компаний, для них это неинтересный рынок», - резюмировал г-н Ханин.

Стоит отметить, летом 2018 года ожидается долгожданный запуск онлайн-страхования. Предполагается, что в апреле-мае изменения по законопроекту будут приняты и подписаны, и запуск онлайн-страхования состоится примерно к середине лета.

Также обсуждаются вопросы по снятию запретов на 10-15% по обязательным классам страхования агентского вознаграждения агентам: они смогут принимать деньги наличными у физических лиц, также агенты будут указываться в договорах страхования. Еще одно важное изменение – процедура страхования туристов, которая предполагает, что страховаться будет не ответственность туроператора и турагента, а непосредственно сам турист, выезжающий в турпоездку. На повестке дня и сельхозстрахование, лицензии на которое имеют пока две страховые компании. Спикер полагает, что за счет очень высоких рисков в этом вопросе понадобиться государственная поддержка.

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Елжан Биртанов
Министр здравоохранения РК
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