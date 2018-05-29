Опасно ли розничное кредитование для банков?

Несмотря на то что банки активно наращивают розничный сегмент и объем краткосрочных займов, аналитики не видят рисков для просрочки. Сектор потребительских займов вырос уже вырос на 31%, и традиционно наибольший спрос сохраняется в секторе беззалогового кредитования.

По данным Национального банка РК, объем кредитов юридическим лицам в марте 2018 года снизился на 0,2%, до 7,9 млрд тенге, физическим лицам – увеличился на 0,8%, до 4,5 млрд тенге. Снижение кредитования в корпоративном секторе наблюдалось и в течение всего прошлого года, в связи с чем банки не только розничные, но и универсальныеи даже корпоративные стали усиливать стратегии по розничному направлению.

Так, в Банке ВТБ (Казахстан) усилия по развитию розничного блока привели к тому, что в прошлом году банк увеличил объем продаж продуктов для физических лиц более чем в 2 раза.

«При этом следует отметить, что значительного роста конкуренции в текущем году по розничному бизнесу не наблюдается. Существующие игроки скорее удерживают нынешние позиции, сохраняя свои ниши в данном сегменте», – говорит заместитель директора департамента розничного бизнеса Банка ВТБ (Казахстан) Алия Бергарипова.

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В Нурбанке, напротив, отмечают достаточно высокую конкуренцию по сектору. Стоит добавить, что АО «Нурбанк» долгое время позиционировало себя как корпоративный банк, поэтому на сегодняшний день основную долю в кредитном портфеле занимают юридические займы. Однако, в последние годы усиливается розничный сегмент.

«Повышение аппетита к росту в рознице связано с тем, что в рознице выше маржа, и банки стараются укрепить свою прибыльность. Мы прогнозируем рост в рознице на уровне около 15% в 2018 году», – говорит директор по финансовым институтам Fitch Ratings Дмитрий Васильев.

В Альфа-Банке считают, что, несмотря на рост конкуренции, маржинальность все же снижается. Это происходит в результате того, что ставки в денежном кредитовании снижаются, а в товарном увеличивается количество акционных предложений, говорит руководитель блока «Розничный бизнес» АО ДБ «Альфа-Банк» Назым Эрдоган.

На розницу в Альфа-Банке приходится 32%. Банк Хоум Кредитпо состоянию на1 апреля 2018 года нарастил портфель на 38,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Банке ВТБ доля розницы по состоянию на начало января текущего года составила 41% от общего кредитного портфеля.

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«Увеличение потребительского кредитования может быть обусловлено двумя балансирующими факторами: ранее наблюдавшимся несколько лет подряд сокращением реальных доходов населения и соответствующим ростом спроса на потребительские ссуды с целью сохранения привычного уровня потребления», – считает эксперт аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Рамазан Досов.

Основные направления работы с розницей

По данным Ассоциации финансистов Казахстана,за январь– март 2018 года объем выданных кредитов составил 2,7 трлн тенге, что на 23%, или 498,8 млрд тенге, больше по сравнению с I кварталом прошлого года. В частности, в секторе потребительских займов граждан рост составил 31%, до 711,2 млрд тенге (27% всех займов).

В разрезе займов наибольший спрос сохраняется на беззалоговое кредитование. При разработке новых продуктов банки также учитывают закредитованность населения, предлагая им более доступные кредиты.

«Как и прежде, основными направлениями розничного бизнеса остаются кредитование физических лиц, расчетно-кассовое обслуживание, привлечение депозитов физических лиц», – отмечает Алия Бергарипова.

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Для розничных клиентов предлагаются разные варианты рассрочки с помощью специальных кредитных карт на период до года, возможность приобрести желаемую вещь без необходимости посещения точки продаж партнера в отделенных регионах через АО «Казпочта». К слову, одним из активных направлений в Нурбанке и Банке Хоум Кредит является выдача товарных кредитов в сетях торговых операторов-партнеров.

Сезонность кредита

К слову, спрос на беззалоговые кредиты в банках наиболее активен в определенные периоды. Однако, если в одних банках это летний период отпусков, то в других – предпраздничный зимний сезон.

«Оценивая фактор сезонности, можно отметить рост спроса на беззалоговое кредитование в период с мая по август, в сезон отпусков», – говорят в ВТБ.

Совершенно противоположные данные в Альфа-Банке, где рынок наиболее активен в ноябре – декабре, а также в феврале – марте.

«Затишье в кредитовании происходит в июне – июле, ближе к августу наступает снова «жаркая пора», так как идет подготовка к школе. К тому же начинается сезон распродаж», – говорит Назым Эрдоган.

Кроме этого, в зависимости от сезона спрос повышается на определенный сегмент товаров.

«К примеру, в летний период продается больше «белой» техники – кондиционеры и холодильники. Связанно это непосредственно с особенностями погоды. Также идет активный рост продаж в сегменте строительных материалов, что объясняется сезоном ремонтных работ. Более того, с наступлением летнего периода отпусков заметно активизируются продажи туристических путевок в кредит», – рассказал заместитель директора департамента продажБанка Хоум Кредит Сергей Ульянич.

Новые риски

Можно предположить, что с ростом портфеля розничных кредитов может увеличиться и количество невыплаченных займов. Однако аналитики пока не видят больших рисков для этого.

«Несмотря на рост выдачи потребительских займов за I квартал текущего года (+31%), их доля в структуре совокупных кредитов снизилась и составляет 23% (-1%), что не вызывает серьезных опасений относительно роста просроченных займов сектора», – говорит Рамазан Досов.

С другой стороны, кредитные риски по рознице покрываются за счет высоких процентных ставок. Уровня ставок должно хватить для комфортного покрытия естественной просрочки в рознице, которая может быть вызвана объективными проблемами у заемщика, а не слишком агрессивными андеррайтинговыми стандартами, считает Дмитрий Васильев.

Здесь стоит добавить, что ослабление андеррайтинговых стандартов, в свою очередь, может привести к перегреву рынка.

«С учетом большого объема накопленных проблем в корпоративном кредитовании мы считаем, что кредитное качество по ипотеке и по необеспеченным розничным кредитам, выданным по консервативным андеррайтинговым стандартам, может быть выше, чем в корпоративном кредитовании. В этом смысле наращивание банками розничных портфелей, безусловно, позитивно», – добавил г-н Васильев.

Он заключил, что кредитные риски пока остаются умеренными ввиду низкой просрочки и умеренной долговой нагрузки на население– соотношение розничных кредитов и ВВП составляет около 7,7 % на конец 2017 года.

«Однако начиная с 2017 года темпы роста в рознице стали опережать темпы роста номинальных доходов населения, и это может повысить кредитные риски в будущем, особенно с учетом высоких ставок по необеспеченным кредитам», – резюмировал он.

Что касается дальнейших перспектив роста, то аппетиты банков весьма умеренны. В Банке Хоум Кредит ожидают лишь традиционного сезонного роста на 10–15% ко II кварталу.

В других банках ожидания более позитивные. Так, на III и IV квартал текущего года Нурбанком заложен рост кредитного портфеля более чем на 50% по сравнению с 1-м полугодием.

В банке ВТБ планируемый прирост розничного кредитного портфеля на III квартал составляет 16%. В Альфа-Банке ожидают двукратного прироста к концу 2018 года.