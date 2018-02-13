Орифджан Шадиев усиливает поддержку АО «Capital Bank Kazakhstan»

В 2017 году в банковском секторе РК сложилась непростая ситуация. Ухудшение финансового состояния отдельных банков привело к пессимистическому настрою среди вкладчиков, в результате чего произошел отток депозитов государственного и частного секторов из небольших по размеру банков. АО «Capital Bank Kazakhstan» не стал исключением. Однако, благодаря активным мерам, принятым Акционером и руководством Банка в тот период Банку удалось обеспечить необходимый уровень ликвидности, своевременно и в полном объеме отвечать требованиям клиентов и партнеров и соответствовать требованиям регулятора.

Единственный акционер АО «Capital Bank Kazakhstan» Орифджан Шадиев (занимает 36-ое место в рейтинге богатейших бизнесменов Казахстана, согласно последней версии Forbes) готов и далее оказывать всю необходимую поддержку Банку.

Так, в ответ на действие рейтингового агентства S&P в отношении рейтинга Банка, Акционер и руководство Банка 9.02.2018 года приняли следующие решения в целях усиления ситуации и поддержки Банка:

- Акционер Банка вложит в Банк дополнительные средства в виде долгосрочного депозита в количестве, достаточном для обеспечения полных и своевременных выплат перед клиентами и партнерами, при полном соответствии требованиям регулятора и предпримет все необходимые заключительные меры по обеспечению ликвидности;

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- руководство Банка усилит работу с заемщиками для обеспечения своевременного погашения задолженности, согласно графиков погашений и недопущения ухудшения качества активов;

- руководство Банка проведет встречи с крупными вкладчиками корпоративного блока для обеспечения стабильной и диверсифицированной базы фондирования.

- Банк усилит команду менеджмента экспертами с большим опытом на местном и международном рынках. До конца Марта менеджмент разработает новую стратегию самостоятельного устойчивого развития, неотъемлемой частью которой будут диверсификация бизнеса посредством привлечения новых клиентов с рынка и развития розничного бизнеса на базе цифрового банкинга, совершенствование работы Collection, оптимизации расходов, улучшение качества сервиса, развитие каналов продаж и многое другое.

Вкупе эти и другие меры позволят Банку стабилизировать и улучшить ключевые показатели деятельности, влияющие на рейтинги Банка. Все отделения и каналы Банка работают в обычном режиме, банковское обслуживание предоставляется в полном объеме.

«Банк был и остается важным активом для меня как Акционера, и я готов оказывать всю необходимую поддержку Банку в любое время. Я хочу поблагодарить наших клиентов и партнеров за оказанное доверие! Я и руководство Банка продолжим прикладывать максимальные усилия для улучшения ситуации с рейтингами, оказания лучшего сервиса и взаимовыгодного сотрудничества!» - отметил Шадиев.

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