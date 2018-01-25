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Ошибочно перечисленные деньги по ОСМС можно вернуть

25.01.2018 17:22   1770   5

Ошибочно или излишне перечисленные суммы отчислений или взносов в систему обязательного медицинского страхования (ОСМС) можно вернуть обратно, сообщает пресс-служба НАО «Фонд социального медицинского страхования» (ФСМС) по городу Астана.

Как сообщается, возврату подлежат случаи допущения ошибок в списках физических лиц, за которых производились отчисления, либо плательщик ввел неточные личные данные. В связи с частичной отсрочкой взносов до 2020 года, для индивидуальных предпринимателей приостановлены отчисления за себя и физических лиц, работающих по договору гражданско-правового характера, все же имеются случаи ошибочных или излишних платежей в 2018 году.

«Для возврата средств плательщику необходимо написать заявление на возврат по установленной форме и передать в Государственную корпорацию «Правительство для граждан»», - сообщил директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по г. Астана Нурлыбек Кабдыкапаров.

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К заявлению, если были допущены ошибки в списках физических лиц, за которых производились отчисления, прилагается справка-подтверждение. В случае если плательщики оплачивали наличными деньгами, то вместо справки-подтверждения необходимо приложить копию платежного документа об уплате отчислений или взносов.

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Далее госкорпорацией в течение пяти операционных дней со дня поступления заявления проверяется факт зачисления отчислений, взносов или пени. После заявление направляется в фонд социального медицинского страхования с приложением подтверждения всех реквизитов по данному платежу.

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«Фонд после обработки заявлений формирует платежное поручение формата МТ-102 и осуществляет перечисление денег в течение семи операционных дней со дня поступления заявления плательщика в фонд на банковский счет государственной корпорации для последующего перечисления их плательщику. По суммам, не подлежащим возврату, фонд передает в госкорпорацию информацию об отказе с указанием причины», - разъяснил Нурлыбек Кабдыкапаров.

Затем на основании реестра фонда госкорпорация формирует платежное поручение и перечисляет плательщику сумму аннулированного платежа в течение трех операционных дней. В случае же отказа возврата средств, плательщик также получает информацию о причине отказа на возврат сумм отчислений или взносов, или пени через госкорпорацию.

 

  • Источник:
  • пресс-служба НАО "ФСМС"
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