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Депутаты обеспокоены отсутствием регулирования рынка криптовалют в Казахстане

13.09.2017 16:43   1432   0 Автор: Салим САКЕНОВ

В среду на пленарном заседании мажилиса депутат Аманжан Жамалов обратился к председателю Национального банка Данияру Акишеву с запросом, предложив изучить возможность законодательного регулирования в стране блокчейн-технологий и криптовалют. 

"Блокчейн и криптовалюты стали предметом предпринимательской деятельности. Создается биржа криптовалют в Казахстане. Установлены автоматы по продаже биткоинов. Вместе с тем, такая деятельность никак не регулируется. В Казахстане отсутствует законодательство, регулирующее криптовалютные транзакции; блокчейн-технологий, криптовалюты", - заявил мажилисмен. 

Он отметил, что некоторые страны "делают попытки регулировать этот вопрос". 

Так, Япония признала криптовалюту официальным платежным средством, Южная Корея официально узаконила международные переводы в биткоинах и в ближайшее время представит нормативную базу для торговых площадок и биткоин-бирж. Россия планирует легализовать операции с биткоинами и другими криптовалютами в 2018 году.

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"В то же время, использование криптовалют населением и бизнесом связано с высокими рисками. Сама по себе криптовалюта не подкреплена материальной ценностью и не имеет единого регулятора. По своей сути криптовалюты являются высокорисковыми финансовыми активами. Население, которое покупает биткоины и другие криптовалюты для того, чтобы быстро заработать, на самом деле сильно рискуют, и не смогут рассчитывать на защиту в случае потери своих денег. Законодательство такие сделки не регулирует и это очень опасные инвестиции", - подчеркнул депутат. 

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Поскольку курс биткоин "сильно волатилен" и "формируется в спекулятивном режиме", мажилисмен полагает, что "доступ к торговле криптовалютами должны иметь только профессиональные инвесторы по аналогии с ценными бумагами, где есть брокеры". "Насколько известно Министерство финансов России уже планирует ввести запрет на продажу криптовалют частным лицам", - добавил он.

Другой проблемой, по его мнению, является то, что криптовалюты могут использоваться для финансирования незаконной деятельности, в том числе терроризма. "Те правовые механизмы, которые сейчас действуют в Казахстане в отношении денежных средств, неприменимы к криптовалютам. Никто не знает кто в Казахстане и сколько покупает криптовалюты и куда, на какие цели отправляются эти деньги.  Это актуально и связи с тем, что множество криминальных операций, таких как, торговля оружием, наркотиками успешно осваивают мировое интернет-пространство и даже создаются свои онлайн площадки", - подчеркнул Жамалов.

В связи с этим он предложил Нацбанку рассмотреть вопрос об определении уполномоченного органа, который будет координировать все госорганы по вопросу блокчейн и критповалют. Также, по его мнению, необходимо создать межведомственную комиссию "с привлечением депутатов, общественности для обсуждения вопроса необходимости законодательного регулирования блокчейн-технологий и криптовалют". 

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