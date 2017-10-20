Павел Логинов: "Мы могли бы сами оздоровить банк, но это вопрос времени"

18 октября стало известно, что Национальный Банк одобрил участие четырех казахстанских банков в Программе по оздоровлению банковского сектора, первым из которых стал Евразийский Банк. На встрече с редакторами деловых СМИ председатель правления банка Павел Логинов рассказал о ключевых целях и требованиях Программы, а также о том, как банк планирует использовать эту поддержку и возвращать средства обратно.

Как работает Программа?

Технически механизм участия банков в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора РК выглядит достаточно просто: банки выпускают субординированные облигации на определенную сумму, которые покупает Национальный Банк. 18 октября Евразийский банк выпустил облигации на сумму 150 млрд тенге под 4% годовых, которые он обязуется погасить по истечении 15 лет.

В тот же день банк приобрел на эту сумму ноты Национального банка под 8,7193% годовых, в которых он обязан «хранить» эти средства. Финансовый институт имеет право каждый год продавать часть этих нот (около 33%) регулятору, получая таким образом необходимую ликвидность.

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Как заявил глава Евразийского банка Павел Логинов, часть ликвидности будет направлена на кредитование приоритетных в рамках Стратегии банка сегментов, а вторая часть - на формирование провизий по проблемным портфелям. Также у финансового института есть право использования этих бумаг на операции РЕПО.

Согласно требованиям Программы акционеры банка обязаны до 31 декабря 2022 года солидарно докапитализировать финансовый институт на 75 млрд тенге, при этом 23,2 млрд тенге уже были внесены в капитал банка.

«Задача любой программы оздоровления – запустить механизм генерирования прибыли, чтобы банк сам начал ее генерировать, за счет собственных средств создавать резервы, формировать капитал, и на этот капитал иметь возможность формировать активы, пассивы и зарабатывать еще больше денег, быть доходной организацией», - заявил глава Евразийского банка, говоря о целях и задачах программы.

Он сравнил казахстанскую программу оздоровления с российской, которая была реализована в Российской Федерации. По его словам, существенное отличие двух программ в том, что в Казахстане предполагается активное участие акционеров в оздоровлении банка, в частности, строгое требование – докапитализировать банки, чего не было в России.

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«Эта программа, помимо возможности запуска генерирования прибыли, накладывает на банк огромные ограничения. Прежде всего, на акционеров, потому что в программе заложена возможность конвертации облигаций в акции через 5 лет. То есть если банк не выполнит свои обязательства по прибыли, акционеры не вложат эти 75 млрд тенге до 2022 года как обещали, то 99% капитала банка будут национализированы. Этим программа кардинально отличается от российской программы», - добавил он.

На вопрос журналистов, мог бы Евразийский банк справиться без этой программы, г-н Логинов ответил: «Я уверен, что да, но это вопрос времени. Лет за 5 – да, но потребовалась бы поддержка как минимум по зерновым компаниям».

По его словам, сегодня в Евразийском банке есть три основные отрасли, в которых существуют те или иные проблемы с клиентами.

«Три основные отрасли: сельское хозяйство, строительство и логистика – это три группы клиентов, которые имеют те или иные проблемы. Мы понимаем, что это полностью коррелирует с состоянием казахстанской экономики. Сейчас есть такая государственная задача – что делать с зерновыми компаниями? Мы участвовали в круглом столе в Нацбанке, с министерством сельского хозяйства и т.д. Что делать с зерновиками? Там огромные долги, наш банк эта участь не миновала, поэтому я могу сказать, что скорее всего основные резервы, которые мы будем создавать – это, прежде всего, в этих трех отраслях», - сказал г-н Логинов.

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«Любой банк может долго работать с убытками. Вопрос ликвидности и вопрос прибыльной деятельности – это два разных понятия. Да, он "проедает" капитал, а ликвидность есть. Деньги собирает и отдает. Но это похоже на некоторую пирамиду, если он за счет этого не зарабатывает, а "проедает", влезает в деньги клиентов – это не механизм. Так можно жить и 10, и 20 лет, но мы хотим построить доходный, честный, чистый баланс», - добавил он.

Стратегия развития – ставка на розницу

Рассказывая о Стратегии банка до 2022 года, спикер подчеркнул, что акцент будет сделан на расширении розничного портфеля, который на сегодняшний день составляет 40% от общего ссудного портфеля (60% - корпоративный сектор). В планах банка кардинально поменять эту структуру, то есть увеличить розницу до 60% (или 70%), корпоративный до 40%.

«Почему розница? Во-первых, мы здесь сильны, имеем хорошую долю рынка, в ряде программ даже лидеры – например, по автокредитованию, посткредитованию. Что мы будем развивать? Карточные, зарплатные проекты. И у нас есть хорошая база лояльных клиентов.

Если посмотреть на наш целевой сегмент – в Казахстане живет около 18 млн населения. Примерно 9 млн человек – это наш сегмент, кого можно кредитовать или предлагать транзакционные услуги. Из этих 9 млн человек, по 2,5 млн человек у нас уже есть записи – это наши клиенты, к которым уже можно обращаться. То есть, в принципе, наша мечта в ближайшие годы – дотянуться до всех 9 млн человек и дать им тот продукт, который нужен», - заявил Павел Логинов.

Что касается корпоративного сектора, то банк не планирует «уходить» оттуда совсем, предполагается агрессивно не наращивать портфель в этом секторе.

Также будут предлагаться новые продукты для малого и среднего бизнеса. «Мы планируем запустить на 2-3 году нашей стратегии транзакционный проект для МСБ – удобное дистанционное обслуживание. На российском рынке есть примеры, мы возьмем их и внедрим здесь. Это для средних, малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. Одни из лучших примеров – Модуль Банк, Банк Точка, Альфа Банк, Тинькофф Банк и другие. Такого успешного проекта на казахстанском рынке мы пока не видели», - добавил он.

Стоит отметить, что за 8 месяцев текущего года Евразийский банк демонстрирует отрицательный показатель по прибыли (-9,8 млрд тенге). Комментируя этот факт, глава банка отметил, что такой показатель сформировался ввиду активного создания резервов в 2017 году.

«Да, у нас по итогам 9 месяцев убыток, поэтому ROA отрицательный – почему? Потому что, если вы посмотрите на наш баланс, – мы стали формировать резервы. У нас по плану было 6 млрд резервов, а мы уже 15 млрд тенге резервов сформировали. Акционеры банка поставили мне конкретную задачу – показать реальную картину, сделать банк надежным, максимально работающим, поэтому мы совершенно сознательно пошли на это – да, мы показываем убыток, но за счет этого формируем резервы.

Это не характеристика операционной модели, это характеристика нашего риск-менеджмента», - объяснил спикер. - Мы хотим построить лучший банк в Казахстане. А лучший – это какой? У нас три основных критерия: мы должны быть лучшими в клиентском сервисе, лучшим работодателем и мы должны быть доходными для наших акционеров. Доходными не на бумаге, а при создании 100%-ных резервов – то, что новая команда в последние месяцы демонстрирует, создаем резервы, увеличиваем надежность банка. Из-за этого страдает наша доходность, но надежность повышается".

В рамках реализации Программы менеджмент планирует сформировать в 2017 году резервов на 62 млрд тенге и еще 15 млрд тенге дополнительно по текущей деятельности.

По состоянию на 1 сентября 2017 года активы Евразийского банка составили 945,9 млрд тенге, собственный капитал 90,4 млрд тенге, ссудный портфель 630 млрд тенге, обязательства: 855,5 млрд тенге, доля NPL – 9,56%. Банк занимает 10-е место по размеру активов среди банков РК.