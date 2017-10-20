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Павел Логинов: "Мы могли бы сами оздоровить банк, но это вопрос времени"

20.10.2017 14:00   5934   0 Автор: Динара ШУМАЕВА

18 октября стало известно, что Национальный Банк одобрил участие четырех казахстанских банков в Программе по оздоровлению банковского сектора, первым из которых стал Евразийский Банк. На встрече с редакторами деловых СМИ председатель правления банка Павел Логинов рассказал о ключевых целях и требованиях Программы, а также о том, как банк планирует использовать эту поддержку и возвращать средства обратно.

Как работает Программа?

Технически механизм участия банков в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора РК выглядит достаточно просто: банки выпускают субординированные облигации на определенную сумму, которые покупает Национальный Банк. 18 октября Евразийский банк выпустил облигации на сумму 150 млрд тенге под 4% годовых, которые он обязуется погасить по истечении 15 лет.

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В тот же день банк приобрел на эту сумму ноты Национального банка под 8,7193% годовых, в которых он обязан «хранить» эти средства. Финансовый институт имеет право каждый год продавать часть этих нот (около 33%) регулятору, получая таким образом необходимую ликвидность.

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Как заявил глава Евразийского банка Павел Логинов, часть ликвидности будет направлена на кредитование приоритетных в рамках Стратегии банка сегментов, а вторая часть - на формирование провизий по проблемным портфелям. Также у финансового института есть право использования этих бумаг на операции РЕПО.

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Согласно требованиям Программы акционеры банка обязаны до 31 декабря 2022 года солидарно докапитализировать финансовый институт на 75 млрд тенге, при этом 23,2 млрд тенге уже были внесены в капитал банка.

«Задача любой программы оздоровления – запустить механизм генерирования прибыли, чтобы банк сам начал ее генерировать, за счет собственных средств создавать резервы, формировать капитал, и на этот капитал иметь возможность формировать активы, пассивы и зарабатывать еще больше денег, быть доходной организацией», - заявил глава Евразийского банка, говоря о целях и задачах программы.

Он сравнил казахстанскую программу оздоровления с российской, которая была реализована в Российской Федерации. По его словам, существенное отличие двух программ в том, что в Казахстане предполагается активное участие акционеров в оздоровлении банка, в частности, строгое требование – докапитализировать банки, чего не было в России.

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«Эта программа, помимо возможности запуска генерирования прибыли, накладывает на банк огромные ограничения. Прежде всего, на акционеров, потому что в программе заложена возможность конвертации облигаций в акции через 5 лет. То есть если банк не выполнит свои обязательства по прибыли, акционеры не вложат эти 75 млрд тенге до 2022 года как обещали, то 99% капитала банка будут национализированы. Этим программа кардинально отличается от российской программы», - добавил он.

На вопрос журналистов, мог бы Евразийский банк справиться без этой программы, г-н Логинов ответил: «Я уверен, что да, но это вопрос времени. Лет за 5 – да, но потребовалась бы поддержка как минимум по зерновым компаниям».

По его словам, сегодня в Евразийском банке есть три основные отрасли, в которых существуют те или иные проблемы с клиентами.

«Три основные отрасли: сельское хозяйство, строительство и логистика – это три группы клиентов, которые имеют те или иные проблемы. Мы понимаем, что это полностью коррелирует с состоянием казахстанской экономики. Сейчас есть такая государственная задача – что делать с зерновыми компаниями? Мы участвовали в круглом столе в Нацбанке, с министерством сельского хозяйства и т.д. Что делать с зерновиками? Там огромные долги, наш банк эта участь не миновала, поэтому я могу сказать, что скорее всего основные резервы, которые мы будем создавать – это, прежде всего, в этих трех отраслях», - сказал г-н Логинов.

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«Любой банк может долго работать с убытками. Вопрос ликвидности и вопрос прибыльной деятельности – это два разных понятия. Да, он "проедает" капитал, а ликвидность есть. Деньги собирает и отдает. Но это похоже на некоторую пирамиду, если он за счет этого не зарабатывает, а "проедает", влезает в деньги клиентов – это не механизм. Так можно жить и 10, и 20 лет, но мы хотим построить доходный, честный, чистый баланс», - добавил он.

Стратегия развития – ставка на розницу

Рассказывая о Стратегии банка до 2022 года, спикер подчеркнул, что акцент будет сделан на расширении розничного портфеля, который на сегодняшний день составляет 40% от общего ссудного портфеля (60% - корпоративный сектор). В планах банка кардинально поменять эту структуру, то есть увеличить розницу до 60% (или 70%), корпоративный до 40%.

«Почему розница? Во-первых, мы здесь сильны, имеем хорошую долю рынка, в ряде программ даже лидеры – например, по автокредитованию, посткредитованию. Что мы будем развивать? Карточные, зарплатные проекты. И у нас есть хорошая база лояльных клиентов.

Если посмотреть на наш целевой сегмент – в Казахстане живет около 18 млн населения. Примерно 9 млн человек – это наш сегмент, кого можно кредитовать или предлагать транзакционные услуги. Из этих 9 млн человек, по 2,5 млн человек у нас уже есть записи – это наши клиенты, к которым уже можно обращаться. То есть, в принципе, наша мечта в ближайшие годы – дотянуться до всех 9 млн человек и дать им тот продукт, который нужен», - заявил Павел Логинов.

Что касается корпоративного сектора, то банк не планирует «уходить» оттуда совсем, предполагается агрессивно не наращивать портфель в этом секторе.

Также будут предлагаться новые продукты для малого и среднего бизнеса. «Мы планируем запустить на 2-3 году нашей стратегии транзакционный проект для МСБ – удобное дистанционное обслуживание. На российском рынке есть примеры, мы возьмем их и внедрим здесь. Это для средних, малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. Одни из лучших примеров – Модуль Банк, Банк Точка, Альфа Банк, Тинькофф Банк и другие. Такого успешного проекта на казахстанском рынке мы пока не видели», - добавил он.

Стоит отметить, что за 8 месяцев текущего года Евразийский банк демонстрирует отрицательный показатель по прибыли (-9,8 млрд тенге). Комментируя этот факт, глава банка отметил, что такой показатель сформировался ввиду активного создания резервов в 2017 году.

«Да, у нас по итогам 9 месяцев убыток, поэтому ROA отрицательный – почему? Потому что, если вы посмотрите на наш баланс, – мы стали формировать резервы. У нас по плану было 6 млрд резервов, а мы уже 15 млрд тенге резервов сформировали. Акционеры банка поставили мне конкретную задачу – показать реальную картину, сделать банк надежным, максимально работающим, поэтому мы совершенно сознательно пошли на это – да, мы показываем убыток, но за счет этого формируем резервы.

Это не характеристика операционной модели, это характеристика нашего риск-менеджмента», - объяснил спикер. - Мы хотим построить лучший банк в Казахстане. А лучший – это какой? У нас три основных критерия: мы должны быть лучшими в клиентском сервисе, лучшим работодателем и мы должны быть доходными для наших акционеров. Доходными не на бумаге, а при создании 100%-ных резервов – то, что новая команда в последние месяцы демонстрирует, создаем резервы, увеличиваем надежность банка.  Из-за этого страдает наша доходность, но надежность повышается". 

В рамках реализации Программы менеджмент планирует сформировать в 2017 году резервов на 62 млрд тенге и еще 15 млрд тенге дополнительно по текущей деятельности.

По состоянию на 1 сентября 2017 года активы Евразийского банка составили 945,9 млрд тенге, собственный капитал 90,4 млрд тенге, ссудный портфель 630 млрд тенге, обязательства: 855,5 млрд тенге, доля NPL – 9,56%. Банк занимает 10-е место по размеру активов среди банков РК. 

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Вопрос дня
18 октября Нацбанк направил 410 млрд тенге 4 банкам РК в рамках оздоровления банковской системы. Средства были выделены в долг, то есть на условиях платности и возвратности. Как вы к этому относитесь?
  • 1. Позитивно, это оздоровит наши банки, способствует росту кредитования

  • 2. Позитивно, это повысит надежность банков, открывать депозиты и счета станет спокойнее

  • 3. Негативно, почему государство должно помогать частному бизнесу?

  • 4. Негативно, эти деньги лучше бы направили на поддержку других отраслей экономики

  • 5. Мне все равно

  • 1. Позитивно, это оздоровит наши банки, способствует росту кредитования
    10

  • 2. Позитивно, это повысит надежность банков, открывать депозиты и счета станет спокойнее
    20

  • 3. Негативно, почему государство должно помогать частному бизнесу?
    32

  • 4. Негативно, эти деньги лучше бы направили на поддержку других отраслей экономики
    55

  • 5. Мне все равно
    6

Цифра дня
138,59
млрд тенге
вложил ЕНПФ в банки Франции, Голландии и Канады
Цитата дня
Наверное, я был не прав, когда эмоционально говорил про президента Назарбаева, он такой же доверчивый человек, как я, и проблем, наверное, больше
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президент Кыргызстана
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