Первая нацкомпания разместит свои акции на МФЦА в сентябре-октябре

Первая из национальных компаний разместит свои акции на бирже Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) в сентябре-октябре текущего года, сообщил управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов.

«Мы ожидаем, когда начнется приватизация государственных компаний. Первоначально мы планируем, что сентябрь-октябрь - это индикативный срок, когда первая из компаний выйдет и будет размещаться на нашей бирже. Впоследствии мы ожидаем первые три компании, но также и такие крупные компании как «КазМунайГаз» и «Казахстан темир жолы» будут планировать свое размещение на площадке международной биржи нашего финансового центра», - сказал он на пресс-конференции 2 июля.

Кайрат Келимбетов напомнил, что глава государства поручил правительству и фонду «Самрук-Казына» на платформе биржи Международного финансового центра «Астана» также обеспечить первичное размещение 5 национальных компаний, которые являются частью фонда национального благосостояния «Самрук-Казына».

«Среди этих компаний, в первую очередь, мы говорим о приватизации таких компаний как AirAstana, «Казахтелеком» и «Казатомпром». В следующие 12 месяцев мы планируем, что эти компании выйдут на IPO и, соответственно, платформа для размещения акций этих компаний создана», - сказал он.

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ФОТО: Аскар АХМЕТУЛЛИН