Первая партия казахстанских автомобилей поставлена в Таджикистан

7 октября в Душанбе состоялась торжественная церемония передачи первой партии автомобилей казахстанского производства, сообщает пресс-служба Посольства Казахстана в Таджикистане.

Как отмечается в сообщении, первая партия из 55 автомобилей казахстанского производства передана таксопарку ЗАО «Холдинг Азия групп Таджикистан».

В мероприятии приняли участие посол Казахстана в Таджикистане Нурлан Сейтимов, министр транспорта РТ Худоёр Худоёрзода, заместитель председателя города Душанбе Курбон Тагай Саидзода, а также представители деловых кругов.

Нурлан Сейтимов, отметив высокий уровень взаимной торговли между Казахстаном и Таджикистаном, подчеркнул, что Республика Казахстан в последние годы уверенно входит в тройку основных внешнеторговых партнеров Таджикистана.

Так, за 8 месяцев текущего года объем товарооборота между странами составил $525,1 млн, что выше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 29,7%.

Посол также подчеркнул важную роль «ЭСК «KazakhExport» в расширении и углублении кооперационных связей между хозяйствующими субъектами двух стран при поставках в Таджикистан продукции казахстанского производства.

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Он провел презентацию инструментов и возможностей KazakhExport и со стороны Посольства выразил готовность оказать содействие в налаживании тесного сотрудничества между данной компанией и таджикскими импортерами.

Напомним, в апреле 2017 года в Душанбе при поддержке АО «Экспортной страховой компании «KazakhExport» между казахстанскими автопроизводителями («СарыаркаАвтоПром» и «Hyundai Trans Auto») и ЗАО «Холдинг Азия Групп Таджикистан» был заключен контракт на поставку 2 000 автомобилей (1 000 марки «Peugeot 2012» и 1 000 марки «JAC S3») на общую сумму $24 млн».