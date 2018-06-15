По итогам апреля кредитный портфель малого бизнеса РК составил 2,77 трлн тенге

По итогам апреля кредитный портфель малого бизнеса составил 2,77 трлн тенге - на 1,8% больше, чем в марте. Ранее сокращение объемов кредитования в секторе наблюдалось 7 месяцев подряд.

Наибольший рост кредитной активности отмечен в Кызылординской (сразу +12,4% за месяц, до 26,3 млрд тг), Акмолинской (+9,4%, до 77,7 млрд тг) и Костанайской (+4,1%, до 51,7 млрд тг) областях.

Среди отраслей наибольший рост ссуд для поддержки малого бизнеса отмечен в сегменте телекома - на 2,6% за месяц, до 12,4 млрд тг. На 0,4% увеличился портфель займов торговой сферы - до 694 млрд тг.

Примечательно, что до спада последних месяцев кредитование МБ росло увеличивающимися темпами. Наибольший объем портфеля наблюдался в августе прошлого года - 3,15 трлн тг.

На фоне кредитной поддержки росла и активность малого бизнеса. Так, за год число активных малых компаний увеличилось на 6,2%, до 144 тыс. по итогам мая текущего года. Впрочем, ослабление кредитования в секторе сказалось на темпах роста: для сравнения, май прошлого года "обгонял" показатели мая 2016 сразу на 11,2%.

Утренняя сессия: доллар торгуется на уровне 336 тенге

За месяц количество малых активных компаний выросло на 3,2%. Главный драйвер малого бизнеса - столица: в Астане число работающих малых предприятий выросло за май сразу на 19%, до 21,4 тысячи. Это уже 14,9% от РК, против 12,9% в апреле и 12,2% - годом ранее.

Среди отраслей наибольший месячный рост числа активных компаний наблюдается в электроснабжении (+9,2%, впрочем, это всего 378 предприятий), сфере услуг по проживанию и питанию - HORECA (на 8,9%, до 2,3 тысячи) и торговле (на 6,4%, до 34,4 тысячи).