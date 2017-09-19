Почему цены на нефть растут, а тенге падает?

Несмотря на рост цен на нефть и, соответственно, увеличение экспортной выручки курс тенге продолжает слабеть по отношению к доллару. По словам главы Национального банка Данияра Акишева, причина подобной динамики в том числе может быть в том, что большая часть валютной выручки не попадает на рынок и скрывается компаниями-экспортерами за рубежом. Об этом он рассказал во время встречи с руководителями СМИ 15 сентября в Алматы.

«Да, вы правы, валютная выручка увеличивается (вследствие роста цен на нефть – ред. Къ). Но она, к сожалению, не вся попадает на валютный рынок. У нас режим валютной либерализации и репатриация валютной выручки происходит в моменте продажи товара. Можно валютную выручку подержать за границей. Можно не продавать на валютном рынке. Поэтому в этих условиях мы видим, что когда у нас возникают девальвационные ожидания, экспортеры «держат» валюту и могут не продавать», - говорит глава Нацбанка.

По его словам, в экономике Казахстана 25 компаний генерируют 75% всей валютной выручки. «Если называть эти компании – это все лидеры нашего горно-металлургического сектора. В 2013 году они продали $40 млрд на рынке, а в 2016 году – всего $10 млрд. Да, очевидно, что у них упали доходы, потому что цена на их экспортный товар снизилась, но еще какую-то часть выручки они, скорее всего, просто не перевели в страну», - добавил г-н Акишев.

Инвестиционная прибыль страховых компаний сложилась на уровне 30 млрд тенге

При этом он считает, что это нормальная ситуация, поскольку каждая компания – это хозяйствующий субъект, который «мыслит прагматично» и нацелен на максимальное извлечение прибыли.

«Да, экспортная выручка растет, но я не всегда вижу это валютное предложение на рынке. С этим надо разбираться и, скорее всего, успех будет зависеть не только от работы Нацбанка, но и от наших скоординированных действий, в том числе с налоговыми органами, потому что это вопрос, связанный с финансово-платежной дисциплиной субъектов», - добавил он.

На вопрос – почему бы не заставить экспортеров в обязательном порядке продавать часть валютной выручки на рынке, глава Нацбанка отметил, что такое правило существовало когда-то в 90-х годах, но тогда возникает другая проблема – компании-экспортеры начинают скрывать или уменьшать размеры реальной выручки.

«Я считаю неправильным рассматривать вариант, что мы можем по отношению к каким-то субъектам взять и внедрить какое-то принудительное решение», - сказал г-н Акишев.

Однако он добавил, что «выручка должна возвращаться в страну». «У нас есть такие случаи, когда компания-экспортер, например, говорит: я экспорт товара осуществил, но валюта поступит в страну, когда я осуществлю 100%-ный экспорт. И вот у него все время 99%. А это условие контракта. Таким образом, валюту страна не видит».

Дневная сессия: доллар торгуется на отметке 341 тенге

По его мнению, в существующих условиях важно не столько административно заставлять что-то продавать, а нужна координация налоговых, фискальных, таможенных органов и Национального банка.

«И мы сейчас в этом направлении мы активно работаем. Мы изучаем опыт Российской Федерации, они значительно продвинулись в этом направлении, у них очень хорошее взаимодействие всех баз данных. Они такого рода контракты сразу переносят и ставят как «подозрительные». Мы тоже готовы эти вопросы рассматривать с тем, чтобы понимать, что это не «отмывание денег».

Я считаю, нужно двигаться с точки зрения создания среды и выстраивания правильного администрирования, нежели по пути прямых запретов», - сказал глава Нацбанка.