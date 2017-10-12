Почему курс тенге сначала падал, а позже - резко укрепился?

За последнюю неделю курс тенге продемонстрировал одно из самых крутых пике в этом году, сначала резко ослабев с 340 до 345 тенге, потом буквально за три дня так же резко укрепившись с 345 до почти 335 тенге. Если объяснение ослаблению тенге эксперты могли дать, то обосновать его резкое укрепление они затруднились. Однако факторов может быть несколько.

Сначала разберемся, что было вначале. Примерно со 2 октября текущего года курс национальной валюты стал резко слабеть по отношению к доллару, буквально за три дня упав до 345 тенге за доллар. Напомним, что только в начале сентября доллар стоил 335 тенге, в течение месяца подорожав до 340 тенге. При этом цены на нефть оставались достаточно стабильными. Рубль по отношению к тенге за этот период торговался в районе 5,8–6, также демонстрируя динамику к небольшому укреплению.

То есть ключевые факторы, от которых, как правило, зависит поведение тенге, изменялись незначительно, однако тенге вел себя достаточно непредсказуемо.

Почему тенге падал?

Мнения экспертов о причинах подобного поведения валюты разнятся. Так, директор аналитического департамента «Golden Hills – КапиталЪ АМ» Михаил Крылов считает, что цена нефти не единственный фактор, который воздействует на курс тенге. Для некоторых валют особенно важна динамика топливной энергетики. В сырьевых экономиках, когда у нефтяных компаний страдает прибыль, включаются исключительно экономические механизмы, удерживающие государственные валюты от чрезмерного укрепления.

Утренняя сессия: доллар снизился до 334 тенге

По его словам, только создание благоприятных условий для улучшения финансовых результатов нефтяной отрасли, для стабилизации и балансировки рынка топлива может гарантировать стабильность валютного курса.

«В то же время в РК сейчас складывается необычная ситуация, когда можно успешно сдерживать инфляцию, в том числе с помощью таргетирования курса тенге. В этой ситуации серьезные прогнозы по валютному курсу достаточно сложная штука, но состоятельным клиентам мы бы рекомендовали готовиться к переменчивости макроэкономических параметров. Это почти всегда означает, что на макроуровне придется искать компромисс между замедлением инфляции и прибылью сырьевой отрасли. А вот на микроуровне движения курса могут быть такими же непривычными, как в последнем квартале, когда 20%-ное подорожание Brent не привело к росту тенге», - добавил эксперт.

По мнению аналитика ГК «Финам» Сергея Дроздова, тенге, как и многие валюты развивающихся стран, в последнее время находился под давлением из-за укрепления американского доллара к мировым резервным валютам на фоне ожиданий ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы США. В частности, рынки склоняются к тому, что уже на декабрьском заседании регулятор объявит о ее очередном повышении.

Что происходит с Bank RBK?

Шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев полагает, что есть три группы причин, по которым курс тенге продолжает медленно, но верно слабеть, причем и по отношению к доллару, и по отношению к российскому рублю. Субъективная и давящая с лета, важная, но не единственная, конечно же, причина – широкое распространение инфляционных, девальвационных ожиданий в самом обществе и в бизнес-среде.

«Да, в реальности инфляция понизилась, ушла на 7% ровно в середину целевого коридора Нацбанка - и за счет усилий регулятора, и где-то цены просто «устаканились» естественным путем после пережитого шока 2015 года. Но есть преобладающий девальвационный настрой, а это штука устойчивая – вот ожидания и отрабатываются, оправдываются. И финансисты прикупили валюту, и граждане, а расставаться с ней не спешат, и бизнес весь страхуется, делая валютные запасы – так будет продолжаться, пока народ своими глазами не увидит, как валютные курсы несколько раз отталкиваются от некоего стабильного «потолка». Но пока этот радостный момент не наступил, или не стал для всех очевиден, что в сущности почти одно и то же. Поэтому на тот же рост нефти из-за мексиканских ураганов тенге реагировал укреплением с большой неохотой, а падать при коррекции нефтяных цен на несколько долларов вниз - принялся намного бодрей», - говорит аналитик TeleTrade.

Краткосрочный экономический индикатор в январе-сентябре 2017 г. составил 105,9%

Вторая группа причин, по его мнению, уже вполне объективная. Торговля с соседями, и главным образом со странами СНГ, стала расширяться в объемах, но обороты росли в эти месяцы в пользу той же России, а не Казахстана: импорт ускоряется намного быстрее, чем экспорт. По приросту - казахстанских товаров продано в РФ примерно в 2,4 раза меньше, чем российских в Казахстане. Аналогично и с Китаем, и со многими торговым партнерами.

С одной стороны, рост товарооборота - это хорошо, так как намечающийся потихоньку подъем и стабильность в России будет в хорошем смысле «заразна» и для соседей, а Китай и вовсе является локомотивом сейчас для наших экономик. Но в первую очередь это будет заметно, когда заработает больше совместных проектов с локализацией производства именно на территории Казахстана, и с привлечением местной казахстанской рабочей силы, что приведёт и к росту занятости, и зарплат. А пока, чтобы обеспечить рост закупок импорта, возрастает естественным путём спрос на иностранную валюту, и снижается спрос на казахстанскую.

Но, по мнению эксперта, этот процесс не бесконечный. «По мере обесценивания казахстанской национальной валюты, поскольку рубли, юани, доллары подорожали - ввозить импорт становится всё менее выгодно, а продавать свои казахстанские товары, наоборот, становится всё интереснее, так как цены с учётом курсовой разницы сравниваются. Результат: спрос на валюту будет падать, вот и сформируется тот самый естественный "потолок", которого пока не очень ждут, но он уже близок», - считает Петр Пушкарев.

Как считает аналитик, третья группа причин того почему тенге падал заключалась в разнице между спекулятивной активностью, интересом международных и казахстанских инвесторов к так называемой кэрри-трейд-торговлей, то есть к игре с получением дохода на разнице процентных ставок в США, Европе, где они низкие, и в Казахстане, России, где ставки высокие.

Казалось бы, ставка Нацбанка Казахстана позволяет заработать больше: 10,25% против ключевой ставки ЦБ России в 8,5%... Но если брать за вычетом инфляции, то есть учитывать так называемые «реальные» процентные ставки, то преимущество здесь у России, приблизительно на 1,5%, а то и 2%.

«Кроме того, вкладываясь в российские гособлигации, иностранные инвесторы больше уверены в надежности, стабильности обязательств и государства, и больших компаний с госучастием и без такового участия, системообразующих банков - и потому, что Россия пережила свою девальвацию всё-таки на целый год раньше, то есть элементарно прошло больше времени, чтоб убедиться в определённой стабильности - и просто из-за намного большего размера золотовалютных резервов России: разница в 5 с лишним раз», - полагает эксперт.

Почему тенге укрепляется?

Таким образом, первая половина крутого пике тенге (его резкое ослабление против доллара) более-менее понятна. Однако начиная с 6 октября тенге вдруг стал резко укрепляться, и 11 октября (по итогам дневной сессии на KASE) средневзвешенный курс тенге составил уже 335, 27.

Главный аналитик компании «Казахстанский финансовый центр» Алиби Нурбаев видит причину непредсказуемого поведения тенге прежде всего в спекуляциях казахстанских банков.

«Нацбанк разработал программу по оздоровлению банковского сектора, выделив на это 500 млрд тенге на возвратной основе сроком на 15 лет. Я полагаю, выделенные средства БВУ на самом деле направлены на валютный рынок. Спекулируя валютным курсом, банки стремятся получить выгоду, к тому же программа оздоровления подразумевает возврат средств.

Казахстанский финансовый рынок на самом деле сильно отстает по объемам торгов от зарубежных коллег. У нас очень мало участников рынка, большее количество – это крупные игроки. Как таковой конкуренции и вовсе нет, поэтому наш рынок легко контролируем и так называемые спекуляции на валютном рынке становятся уже нормой», – утверждает эксперт.

По его мнению, скорее всего, крупные игроки делают ставку против тенге, закрывая глаза на такие внешние факторы, как стабильно высокие цены на нефть и слабый доллар на мировом рынке, затем фиксируют позиции после достижения максимума 345 тенге за доллар, вызывая укрепление тенге.

Он считает, что нужно ограничить доступ казахстанских банкам к использованию своих собственных средств на валютном рынке, создать независимый комитет по надзору, за финансовой стабильностью (далее – НКНФС) который не будет под юрисдикцией Нацбанка и Правительства.

«Задачи и цели НКНФС – контроль и снижение рисков финансовой системы, более пристальное регулирование деятельности финансовых институтов на валютном и фондовом рынках, дополнительная защита потребителей финансовых услуг (клиентов). Среди полномочий комитета – это право требования увеличения капитала и ликвидности, совершенствование системы управления рисками, а также возможность ограничить рост крупных финансовых институтов, если это может создать угрозу финансовой системе», - предлагает эксперт.

При этом Алиби Нурбаев не верит в дальнейшее укрепление тенге и считает, что пока спекуляции на валютном рынке не прекратятся, национальная валюта до конца года ослабнет еще до 356,32 тенге.

Сергей Дроздов считает, что рост тенге на текущей неделе, скорее всего, связан с техническим отскоком, как выражаются биржевые спекулянты и в перспективе до конца текущего года ослабление национальной валюты РК может продолжиться в район 358-360 тенге за доллар.

Другие аналитики высказывают предположение, что, вероятнее всего, в ход валютных торгов вмешался Национальный банк, который ранее заявлял, что будет проводить интервенции на валютном рынке, если этого требует ситуация.

«Курс тенге должен формироваться самостоятельно, но при стрессовых ситуациях на валютном рынке Национальный банк оставляет за собой право вмешиваться (в курсообразование тенге. – «Къ»)», – заявил Данияр Акишев во время встречи с журналистами в сентябре.

В июне объем интервенций составил $101 млн, в августе – $70 млн, в сентябре Нацбанк продал еще $69,7 млн. Как сообщал глава Нацбанка, интервенции в июне и августе были сделаны в целях стабилизации курса в результате резкого ослабления нацвалюты. Учитывая, что в сентябре тенденция ослабления продолжилась, можно предположить, что вмешательство регулятора в указанном месяце имело те же цели.

Эксперты предполагают, что резкое укрепление тенге (с 6 по 11 октября) также было обусловлено интервенциями регулятора. Но каким именно был объем покупок доллара, пока невозможно узнать – официальная статистика публикуется 5-го числа каждого месяца после окончания соответствующего периода.

Таким образом, возможно, Нацбанк смог немного стабилизировать курс тенге к доллару, однако как долго регулятор сможет контролировать ситуацию, пока неизвестно.