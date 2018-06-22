Почему Нацбанк ужесточает контроль за страховыми компаниями?

Пока сенат парламента Казахстана рассматривает изменения в законодательные акты по вопросам страхования, Национальный банк принял постановление, которое, с одной стороны, усложнит жизнь страховщиков, но с другой – обеспечит дополнительные гарантии клиентам СК. «Къ» разбирался в ситуации, а заодно узнал о работе страховых компаний, которые в I квартале лишились лицензий.

По словам экспертов, нормативы вводятся из-за новых законопроектов: «О валютном регулировании и валютном контроле» и поправок, которые позволят регулятору ввести риск-ориентированный надзор.

«Валютное регулирование – содержит требование, чтобы капитал СК был распределен по валютам так же, как обязательства. Согласитесь, что эти пропорции сохранить сложно. Ведь у страховщика капитал может быть значительно больше, чем риск, который он принимает», – высказал свое мнение председатель Ассоциации страховщиков Казахстана Виталий Веревкин.

Новое постановление Нацбанка позволяет регулятору более придирчиво следить и за операционной деятельностью страховщиков.

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«В страховых компаниях ситуация может складываться по-разному. Например, иногда в каком-то виде страхования возрастает убыточность. Это не означает, что компания не приносит прибыли, просто, может быть, в каком-то месяце много выплат. И здесь, согласно новому постановлению, независимо от капитала компания подпадает под санкции и усиленный надзор Национального банка. Фактически может быть такая ситуация, что у вас в 20 раз больше капитала, но, получив убыток, вы все равно попадаете в круг особого внимания регулятора», – пояснил Виталий Веревкин.

По его словам, это позволит НБ на ранних стадиях вводить риск-ориентированный надзор в компаниях, которые не будут соответствовать новым требованиям.

«С одной стороны, это несомненный плюс для клиентов. У них вырастет доверие рынку. Но, с другой стороны, рынок, и так перекапитализирован в нашей стране. Это, в свою очередь, влияет на инвестиционный климат в бизнесе. Я считаю, правильнее было бы регулятору отслеживать исполнение компаниями обязательств перед клиентами. Страховщики работают на пределе возможностей, и бессмысленно наказывать какую-то компанию за то, что у нее в этом месяце произошел убыток. Убыток может быть связан не только с выплатами, но и с расходами на программное обеспечение, оборудование», – подчеркнул председатель Ассоциации страховщиков Казахстана.

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При этом он отметил, что ряд поправок начнет работать в ближайшее время, а какие-то решено перенести на 1 января 2020 года.

Закон всему голова

Финансисты не скрывают, что законопроект о страховании, который сейчас находится в сенате, потребует больших затрат, но направлен на развитие и обсуждался на разных площадках.

«Чтобы вы понимали масштаб и важность нового проекта, закона хочу обратить внимание на некоторые цифры. С начала 2017 года было проведено более 70 рабочих групп с участием Нацбанка и рынка, где было рассмотрено более 450 поправок. Была продела очень масштабная работа. У нас есть очень большие ожидания всех участников рынка, ведь, с одной стороны, документ призван подстегнуть развитие отрасли, с другой – защитить интересы потребителей», – рассказал в интервью «Къ» Ерлан Бурабаев.

Эту точку зрения разделяет и глава Национального банка страны. По словам Данияра Акишева, в поправках по страхованию предложено 5 основных направлений: введение онлайн-страхования, изменение подходов к страхованию казахстанцев, выезжающих за рубеж; введение вмененного страхования, совершенствование механизма урегулирования споров через расширение функций страхового омбудсмена, а также расширение системы дополнительного гарантирования по социально важным видам страхования жизни.

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«У граждан появится возможность заключения договора страхования в онлайн-режиме без необходимости посещения офиса страховой компании или ее агента. Любое лицо, зайдя на сайт компании и предоставив соответствующие данные, после их проверки о совершения оплаты фактически будет застраховано», – объяснил управляющий директор АФК. Информация о наличии страхового полиса будет содержаться в единой страховой базе данных (ЕСБД). Сотрудники дорожной полиции смогут в режиме патрулирования выявлять транспортные средства или водителей, не имеющих страхового полиса. Потребителю не нужно будет иметь при себе бумажную форму полиса.

Развитие продуктов накопительного страхования станет еще одним приоритетом развития страхового рынка. Во многих странах мира страхование жизни является одним из самых важных элементов социальной защиты населения. «В некоторых странах страховые компании даже более капитализированы, чем банки, и в первую очередь компании по страхованию жизни. В будущем Казахстан к этому также придет, но постепенно. Будут созданы условия, в которых эти продукты становятся более привлекательными. Также будет оптимизирован перечень обязательных видов страхования, а именно переход от страхования гражданско-правовой ответственности от туроператоров и турагентов к страхованию самого туриста», – сообщил Ерлан Бурабаев.

На рынке без перемен?

В I квартале этого года НБ ввел разные санкции в отношении сразу трех компаний: «Салем», Kompetenz и НСК. Все три обвинялись в разной тяжести прегрешениях. Национальный банк Казахстана уже восстановил действие лицензий Kompetenz и НСК.

«Основанием для приостановления действия лицензии... явилось несоблюдение требований пруденциальных нормативов, установленных законодательством Республики Казахстан... По состоянию на 01.05.2018 АО «СК «Kompetenz» нарушение требований пруденциальных нормативов устранено, действие лицензии АО «СК «Kompetenz» возобновлено», – рассказали подробности представители надзорного органа.

«Мы считаем, цифры по премиям за I квартал довольно оптимистичны и в целом по рынку есть хорошая динамика по сравнению с предыдущим, 2017 годом. Для компании Kompetenz I квартал стал очень успешным, ведь по его итогам мы заняли 8-е место по объему сборов в секторе общего страхования, всего было собрано 3 093 521 тыс. тенге, что больше на 56,9%, чем за I квартал 2017 года. Мы стали лидерами по объему собранных премий по страхованию грузов с долей 22,3% от общего объема премий по данному виду страхования. Также существенно приросли по другим видам», – сообщила о ситуации в компании председатель правления СК Kompetenz Аида Айдарханова.

Хорошие результаты продемонстрировала НСК. Так, по состоянию на 1 мая этого года организация входила в топ-10 СК по сбору премий. За 4 месяца страховщик совершил выплат клиентам на сумму свыше 1,1 млрд тенге. Напомним, за применение необоснованных размеров страховой премии, несвоевременное осуществление страховой выплаты и ненадлежащее отражение в бухгалтерском учете финансовых операций 26 февраля Нацбанк на 3 месяца приостановил лицензию по услугам обязательного страхования у этой компании.

«C 4 июня 2018 года мы продолжаем полноценно функционировать по данному классу страхования и 19 классам добровольного страхования, выдерживая исторически сложившуюся высокую планку качества и ответственности. Нашему опыту и компетенции в области страхования ежегодно доверяют более полумиллиона казахстанцев, двадцати тысяч частных компаний, зарубежных организаций и государственных структур», – сообщил клиентам председатель правления НСК Жаркын Альжанов.

Из трех нарушителей незавидное будущее грозит только СК «Салем». Так, основаниями для приостановления действия лицензии на право осуществления страховой деятельности сроком на 6 месяцев стали: невыполнение требований ограниченных мер воздействия НБ РК и несоблюдение требований пруденциальных нормативов.

«Окончание срока действия санкций приходится на 09.08.2018 и 03.09.2018 соответственно, то есть санкции в настоящее время являются действующими... Дальнейшие надзорные действия в отношении АО «СК «Салем» будут определены по истечении срока действия данных санкций», – пояснили ситуацию в пресс-службе регулятора.

Прогноз

Финансисты не любят давать прогнозы, но когда дело касается регулятора и усиления надзора, рынок вообще закрывается и молчит. Болезненные меры всегда вызывают критику, но так как Нацбанк – мегарегулятор, то критиковать его люди не рискуют, а хвалить им не позволяет совесть. Для «Къ» топ-менеджеры ассоциаций сделали исключение.

Так, по словам управляющего директор Ассоциации финансистов Казахстана Ерлана Бурабаева, сложные времена требуют болезненных решений. «Принимаемые регулятором меры повышают ответственность страховщиков, в том числе персональную ответственность топ-менеджмента и акционеров. Надо понимать, что вот-вот начнется интеграционный процесс финансовых рынков стран ЕАЭС. Та же Россия имеет очень развитый страховой рынок, поэтому отечественные страховщики должны быть подготовлены. Именно с этим я связываю ужесточение требований Нацбанка», – высказал свою точку зрения управляющий директор АФК. При этом он предположил, что, возможно, в ближайшие несколько лет нас ожидает консолидация рынка и сделки по слиянию и поглощению страховых компаний.

А вот Виталий Веревкин был более откровенен. «Завинчивание гаек может привести к усилению монополизации. Сейчас все страховые компании заняли свои ниши. Повышение капитализации, дополнительные требования к инвесторам могут спровоцировать уход некоторых компаний с рынка. И конечно, это ударит по людям – чем меньше участников, тем меньше конкуренция, а это моментально отразится на сервисе и расценках», – заключил он.

Концентрация капитала уже негативно сказалась на банковском секторе. Так, группе АО «Народный банк Казахстана» принадлежит львиная доля рынка. Так оценить все «прелести» одного хозяина казахстанцы, по словам экспертов, смогут лишь через несколько лет.

Но, с другой стороны, возможно, у регулятора и нет выбора, так как маленькие компании просто не смогут противостоять иностранным коллегам. Стоит напомнить, что в Восточной Европе практически не осталось собственного банковского сектора. Там регуляторы вовремя не повысили требования к финансовым организациям, и теперь государства напрямую зависят от иностранного капитала.