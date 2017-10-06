Валюта нал
USD 344.00 344.60
RUB 5.96 5.99
EUR 402.00 403.17
Валюта бирж
USD/KZT
343.66
+0.000%
EUR/KZT
402.22
+0.000%
RUB/KZT
5.95
+0.000%
EUR/USD
402.22
+0.000%
EUR/CHF
402.22
+0.000%
EUR/JPY
402.22
+0.000%
GBP/USD
448.89
+0.000%
USD/CHF
343.66
+0.000%
USD/JPY
343.66
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
343.66 402.22 5.95
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
56.74
-0.005%
Нефть WTI
50.28
-0.010%
Золото
1271
-0.002%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1027
+0.023%
Жилье Астана
926
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
56.74 50.28 1271
-0.005% -0.010% -0.002%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Почему падает курс тенге и что будет дальше?

06.10.2017 15:12   3155   0 Автор: Ернар КАПАРОВ

Среднемесячная цена на нефть марки Brent в июле этого года была в районе $49 за баррель, при этом среднемесячный курс тенге к доллару был в районе 325 тенге за доллар. В настоящее время, начиная примерно с середины сентября цена на нефть стабильно держится на уровне выше $55 за баррель, а курс к доллару в этот же период перевалил отметку 340 и по всем признакам не собирается останавливаться на этом. На вопрос о том, почему так происходит и чего ожидать дальше в интервью Къ ответил член правления АО «Halyk Finance» Мурат Темирханов.

Мурат Рахжанович, как Вы можете объяснить такую ситуацию? Казалось бы, при росте цены на нефть тенге должен укрепляться, а происходит наоборот...

– Я считаю, что это происходит по двум причинам. Во-первых, из-за резко возросших девальвационных ожиданий. Во-вторых, из-за отказа Нацбанка бороться с ними.

На что акимат Алматы потратит перераспределенные из бюджета 9,3 млрд тенге?...
На социальную сферу было выделено 1,8 млрд тенге, в основном для обеспечения доступным жильем молодежи. Как сообщил руководитель управления экономи...

Что касается ожиданий, то напомню, что в начале августа наша пресса подхватила заявление российских «аналитиков» – представителей форекс-дилера, что после ЭКСПО-2017 курс тенге к доллару очень сильно ослабеет. Естественно, такие заявления привели к тому, что население и бизнес перестали продавать и начали активно скупать валюту. Из-за этого возникло давление на тенге в сторону его ослабления, несмотря на то, что цены на нефть росли и рубль укреплялся.

Дневная сессия: доллар торгуется на уровне 343 тенге

То есть, на волне ничем не обоснованных заявлений тенге начал быстро слабеть, вопреки изменениям в фундаментальных факторах. Именно здесь Нацбанку надо было вмешаться и остановить этот негативный тренд. К сожалению, он не приложил к этому должных усилий. По моим расчетам в конце августа на это надо было потратить не $70 млн, как это сделал Нацбанк, а в районе $200 млн. Если бы тенге в конце августа и в начале сентября укрепился вслед за ростом цены на нефть, то это резко сбило бы девальвационные ожидания и давление на тенге.

Материалы по теме

Дневная сессия: доллар торгуется на уровне 343 тенге

На что акимат Алматы потратит перераспределенные из бюджета 9,3 млрд тенге?

Утренняя сессия: доллар опустился до отметки 343 тенге

На конец августа 2017 года портфель потребительских кредитов БВУ РК составил 2,8 трлн тг

Нурхан Нурланов покинул Bank RBK

Сейчас можно увидеть, что спираль девальвационных ожиданий продолжает раскручиваться, но Нацбанк продолжает занимать пассивную позицию.

По Вашему мнению, что должен делать Нацбанк?

– Как я уже говорил в интервью вашему изданию, из-за того, что валютный рынок в Казахстане очень небольшой и неразвитый, у нас вместо «свободного» должно быть «управляемое» плавание тенге.

Я считаю, что на данном этапе «управляемое» плавание тенге вполне приемлемо. При этом регулятор должен вмешиваться только в случаях, когда курс начинает резко изменятся в противовес фундаментальным факторам. Ориентиром для Нацбанка должна быть цена на нефть, а не курс рубля. Рубль живет своей жизнью, и на него влияет ряд очень серьезных факторов, которые не имеют никакого отношения к Казахстану.

На что акимат Алматы потратит перераспределенные из бюджета 9,3 млрд тенге?

Вчера в интервью одному из изданий советник главы Нацбанка Айдархан Кусаинов сказал, что любое участие Нацбанка на рынке рождает недоверие и поэтому Нацбанк не стал вмешиваться.

– Откровенно говоря, я не всегда понимаю в какой роли находится Айдархан, когда делает то или иное заявление. Недавно он также писал в соцсетях, что, по его мнению, оптимальным курсом тенге к рублю должен быть курс 6. Если это было его мнение как представителя Нацбанка, то становится ясно, почему регулятор не вмешивался и дал тенге ослабеть с уровня 5,5 до уровня 6,0.

Что касается интервенций Нацбанка на валютной бирже, то я считаю, что для развития рыночных отношений на валютной бирже очень важна реальная прозрачность Нацбанка. Нет ничего страшного в том, что по результатам месяца регулятор детально расскажет, как и в каких случаях он сглаживал резкие скачки курса на бирже и какие существенные обменные операции он проводил вне её. В таких условиях игрокам на бирже будут понятны правила игры и будет нормальное доверие к действиям регулятора.

В настоящее время до сих пор неизвестны валовые объемы интервенций Нацбанка, а также какие суммы Нацфонда конвертируются через валютную биржу, а какие напрямую с регулятором.

Утренняя сессия: доллар опустился до отметки 343 тенге

Как Вы считаете, насколько долго продолжиться падение тенге?

– На сегодня это зависит только от Нацбанка. Создается впечатление, что монетарный регулятор просто ждет, когда рынок сам перестанет скупать валюту и начнет её продавать. Я считаю, это очень опасным заблуждением.

На конец августа мы уже видели усиление долларизации депозитов юридических и физических лиц. То есть вкладчики банков снова стали переворачиваться из тенге в валюту. За последние два года долларизация депозитов значительно снизилась. Если уровень валютных вкладов начнет возвращаться к старым высоким уровням, то рыночный потенциал скупки валюты и, соответственно, девальвации тенге просто огромен.

Сейчас, из-за невнятной коммуникационной политики, доверие к Нацбанку снова понизилось. В таких условиях словесные интервенции не достаточны, поскольку они приводят скорее к обратному эффекту. Необходимы денежные интервенции.

Другая проблема заключается в том, что для перелома девальвационных ожиданий сейчас Нацбанку понадобиться гораздо большая сумма, чем $200 млн, которые он мог потратить в конце августа. При этом с июля качество валютных резервов Нацбанка ухудшилось, что может быть другой причиной нежелания регулятора тратить их.

По Вашим ожиданиям, какой будет курс тенге к доллару и рублю в конце 2017 и 2018 годов?

– По нашим расчетам при цене на нефть марки Brent в $55 за баррель курс тенге сейчас должен быть в районе 335 KZT/USD. Если такая цена на нефть сохраниться до конца 2018 года, то с учетом инфляции и других факторов курс должен быть примерно в районе 345.

Что касается курса тенге к рублю, то его равновесным курсом на сегодня мы считаем 5,6 – 5,7, а на конец 2018 - 5,8-5,9 тенге за рубль. Здесь, правда, стоит учитывать, что на курс рубля к доллару действуют другие значительные факторы, которые не применимы к тенге. Поэтому курс тенге к рублю может значительно отклоняться от этих прогнозных курсов. 

Высказать свое мнение
Вопрос дня
В Астане оплату проезда в автобусах предлагают включить в коммунальные счета горожан – 3 857 тенге в месяц. Предполагается, что при этом те, кто не ездит на общественном транспорте, получат возможность иметь бесплатную парковку. Как Вы к этому относитесь?
  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей

  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку
    20

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей
    48

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка
    86

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей
    187

Цифра дня
1,4
трлн тенге
составил объем безналичных платежей за январь-август 2017
Цитата дня
400 млн человек не имеют доступа к основным медицинским услугам, при этом 100 млн ежегодно пополняют ряды бедных из-за катастрофически высокой стоимости услуг здравоохранения. Только треть бедного населения планеты получает социальную помощь. Если мы ничего не предпримем, то к 2030 году 167 миллионов детей будут жить в бедности
Джим Ён Ким
президент Всемирного банка
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное