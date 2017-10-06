Почему падает курс тенге и что будет дальше?

Среднемесячная цена на нефть марки Brent в июле этого года была в районе $49 за баррель, при этом среднемесячный курс тенге к доллару был в районе 325 тенге за доллар. В настоящее время, начиная примерно с середины сентября цена на нефть стабильно держится на уровне выше $55 за баррель, а курс к доллару в этот же период перевалил отметку 340 и по всем признакам не собирается останавливаться на этом. На вопрос о том, почему так происходит и чего ожидать дальше в интервью Къ ответил член правления АО «Halyk Finance» Мурат Темирханов.

– Мурат Рахжанович, как Вы можете объяснить такую ситуацию? Казалось бы, при росте цены на нефть тенге должен укрепляться, а происходит наоборот...

– Я считаю, что это происходит по двум причинам. Во-первых, из-за резко возросших девальвационных ожиданий. Во-вторых, из-за отказа Нацбанка бороться с ними.

Что касается ожиданий, то напомню, что в начале августа наша пресса подхватила заявление российских «аналитиков» – представителей форекс-дилера, что после ЭКСПО-2017 курс тенге к доллару очень сильно ослабеет. Естественно, такие заявления привели к тому, что население и бизнес перестали продавать и начали активно скупать валюту. Из-за этого возникло давление на тенге в сторону его ослабления, несмотря на то, что цены на нефть росли и рубль укреплялся.

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То есть, на волне ничем не обоснованных заявлений тенге начал быстро слабеть, вопреки изменениям в фундаментальных факторах. Именно здесь Нацбанку надо было вмешаться и остановить этот негативный тренд. К сожалению, он не приложил к этому должных усилий. По моим расчетам в конце августа на это надо было потратить не $70 млн, как это сделал Нацбанк, а в районе $200 млн. Если бы тенге в конце августа и в начале сентября укрепился вслед за ростом цены на нефть, то это резко сбило бы девальвационные ожидания и давление на тенге.

Сейчас можно увидеть, что спираль девальвационных ожиданий продолжает раскручиваться, но Нацбанк продолжает занимать пассивную позицию.

– По Вашему мнению, что должен делать Нацбанк?

– Как я уже говорил в интервью вашему изданию, из-за того, что валютный рынок в Казахстане очень небольшой и неразвитый, у нас вместо «свободного» должно быть «управляемое» плавание тенге.

Я считаю, что на данном этапе «управляемое» плавание тенге вполне приемлемо. При этом регулятор должен вмешиваться только в случаях, когда курс начинает резко изменятся в противовес фундаментальным факторам. Ориентиром для Нацбанка должна быть цена на нефть, а не курс рубля. Рубль живет своей жизнью, и на него влияет ряд очень серьезных факторов, которые не имеют никакого отношения к Казахстану.

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– Вчера в интервью одному из изданий советник главы Нацбанка Айдархан Кусаинов сказал, что любое участие Нацбанка на рынке рождает недоверие и поэтому Нацбанк не стал вмешиваться.

– Откровенно говоря, я не всегда понимаю в какой роли находится Айдархан, когда делает то или иное заявление. Недавно он также писал в соцсетях, что, по его мнению, оптимальным курсом тенге к рублю должен быть курс 6. Если это было его мнение как представителя Нацбанка, то становится ясно, почему регулятор не вмешивался и дал тенге ослабеть с уровня 5,5 до уровня 6,0.

Что касается интервенций Нацбанка на валютной бирже, то я считаю, что для развития рыночных отношений на валютной бирже очень важна реальная прозрачность Нацбанка. Нет ничего страшного в том, что по результатам месяца регулятор детально расскажет, как и в каких случаях он сглаживал резкие скачки курса на бирже и какие существенные обменные операции он проводил вне её. В таких условиях игрокам на бирже будут понятны правила игры и будет нормальное доверие к действиям регулятора.

В настоящее время до сих пор неизвестны валовые объемы интервенций Нацбанка, а также какие суммы Нацфонда конвертируются через валютную биржу, а какие напрямую с регулятором.

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– Как Вы считаете, насколько долго продолжиться падение тенге?

– На сегодня это зависит только от Нацбанка. Создается впечатление, что монетарный регулятор просто ждет, когда рынок сам перестанет скупать валюту и начнет её продавать. Я считаю, это очень опасным заблуждением.

На конец августа мы уже видели усиление долларизации депозитов юридических и физических лиц. То есть вкладчики банков снова стали переворачиваться из тенге в валюту. За последние два года долларизация депозитов значительно снизилась. Если уровень валютных вкладов начнет возвращаться к старым высоким уровням, то рыночный потенциал скупки валюты и, соответственно, девальвации тенге просто огромен.

Сейчас, из-за невнятной коммуникационной политики, доверие к Нацбанку снова понизилось. В таких условиях словесные интервенции не достаточны, поскольку они приводят скорее к обратному эффекту. Необходимы денежные интервенции.

Другая проблема заключается в том, что для перелома девальвационных ожиданий сейчас Нацбанку понадобиться гораздо большая сумма, чем $200 млн, которые он мог потратить в конце августа. При этом с июля качество валютных резервов Нацбанка ухудшилось, что может быть другой причиной нежелания регулятора тратить их.

– По Вашим ожиданиям, какой будет курс тенге к доллару и рублю в конце 2017 и 2018 годов?

– По нашим расчетам при цене на нефть марки Brent в $55 за баррель курс тенге сейчас должен быть в районе 335 KZT/USD. Если такая цена на нефть сохраниться до конца 2018 года, то с учетом инфляции и других факторов курс должен быть примерно в районе 345.

Что касается курса тенге к рублю, то его равновесным курсом на сегодня мы считаем 5,6 – 5,7, а на конец 2018 - 5,8-5,9 тенге за рубль. Здесь, правда, стоит учитывать, что на курс рубля к доллару действуют другие значительные факторы, которые не применимы к тенге. Поэтому курс тенге к рублю может значительно отклоняться от этих прогнозных курсов.