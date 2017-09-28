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Почему в регионах РК разные тарифы на газ?

28.09.2017 20:38   494   0

Вице-министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев рассказал,  как складывается тариф на газ в регионах республики, передает корреспондент Kursiv.kz.

Выступая на пресс-конференции в СЦК министр подчеркнул, то данный вопрос беспокоит всех казахстанцев.

«Тариф складывается из оптовой цены на газ. Оптовая цена в регионах, к сожалению, ещё до сих пор не вышла на уровень безубыточности для АО «ҚазТрансГаз Аймақ». У нас есть ежегодное ограничение на уровне 15%. То есть для каждой области ежегодно 1 июля Министерство энергетики утверждает оптовую цену», – пояснил Магзум Мирзагалиев.

Он также отметил, что в Казахстане более 60% всего газа покупается за валюту.

По его словам, «ҚазТрансГаз Аймақ» закупает газ у добывающих и перерабатывающих компаний, в которых участвуют иностранные инвесторы. Они и устанавливают свои взаиморасчёты в долларах, пояснил министр.

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«Из-за того, что в республике более 60% всего газа покупается за валюту, то, соответственно, из-за корректировки тенге цена на газ возросла. Но «ҚазТрансГаз Аймақ» до сегодняшнего не перекладывал дня все свои убытки на население», – пояснил вице-министр.

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Он также отметил, что в некоторых регионах республики существует «инвестиционный тариф».

«То есть, в некоторых регионах «ҚазТрансГаз Аймақ» по согласованию с населением вкладывает свои деньги в газификацию (к примеру, в Кызылординской, Актюбинской и Южно-Казахстанской областях). За то, что АО вкладывает свои деньги, плюс условия возврата, из этого и согласовывается  тариф. Именно в связи с этим, цена на газ в разных регионах РК совершенно разная», – пояснил министр.

А также он проинформировал,  в какие сроки газ подключат в Байконуре.

«Уже есть реальная возможность подключить к газу соцобъекты Байконура», - сообщил Магзум Мирзагалиев.

В Министерстве надеятся, что в 2017 году первые социальные объекты в Байконуре будут подключены.

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