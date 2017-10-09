Политическая нестабильность подпитывает драгоценные металлы

Цены на золото отступили от минимума за два месяца из-за новых опасений о росте напряженности между США и Северной Кореей, которые привели к снижению курса доллара и повысили спрос на защитные активы.

На завершении пятничных торгов (6 октября) декабрьские фьючерсы на золото повысились на 0,48% до $1 279,26 на подразделении Нью-Йоркской товарной биржи COMEX, отступив от минимума пятничной сессии $1262,80.

Курс доллара снизился после сообщений в пятницу о том, что Северная Корея готовится к испытанию баллистической ракеты дальнего радиуса действия. Это увеличивает потенциальную возможность конфликта в регионе.

На момент написания материала цена на золото и серебро составила $1.286,64 и $16,976 за тройскую унцию соответственно. Платина торговалась на позиции $923,45.

На текущей неделе инвесторов заинтересует публикация протокола прошлого заседания ФРС, чтобы получить указания о времени следующего повышения процентной ставки. Также в центре внимания будут данные по инфляции в США и по объему розничных продаж.

Утренняя сессия: доллар снизился до отметки 342 тенге