После объявления об изменении ленты Facebook Цукерберг потерял почти $3 млрд

Заявления о грядущих изменениях ленты Facebook обошлись сооснователю соцсети Марку Цукербергу в $2,9 млрд, подсчитал Bloomberg



Как сообщает агентство, в пятницу, после того, как Цукерберг объявил о планах внести изменения в ленту новостей Facebook, акции компании упали на 3,9%. В результате состояние Цукерберга, согласно Bloomberg Billionaires Index, уменьшилось с $77,3 млрд до $74,4 млрд.

В пятницу Цукерберг пообещал, что в ленте Facebook будет изменен принцип отбора сообщений, которые будут показываться пользователям. В частности, в ленте будет больше сообщений от родных и меньше новостей и материалов от компаний.

Как объяснил Цукерберг, это связано с жалобами, которые все чаще стала получать команда соцсети. Пользователи недовольны тем, что массово производимый контент начинает вытеснять из новостных лент сообщения от близких и друзей.