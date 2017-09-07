Валюта нал
USD 335.80 336.85
RUB 5.87 5.91
EUR 401.00 402.05
Валюта бирж
USD/KZT
336.66
+0.014%
EUR/KZT
403.18
+0.010%
RUB/KZT
5.9
+0.007%
EUR/USD
403.18
+0.010%
EUR/CHF
403.18
+0.010%
EUR/JPY
403.18
+0.010%
GBP/USD
440.15
+0.010%
USD/CHF
336.66
+0.014%
USD/JPY
336.66
+0.014%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
336.66 403.18 5.9
+0.014% +0.010% +0.007%
Рынки
Нефть Brent
54.5
+0.006%
Нефть WTI
49.11
-0.001%
Золото
1350.2
+0.008%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1006
-0.014%
Жилье Астана
942
-0.010%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
54.5 49.11 1350.2
+0.006% -0.001% +0.008%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Повысить финграмотность в Казахстане позволят общие усилия госорганов и бизнеса

07.09.2017 17:28   820   0 Автор: Ольга КУДРЯШОВА

Повысить финграмотность в Казахстане позволят общие усилия госорганов и экспертов. Создание экспертного совета может сделать более эффективной работу по увеличению финансовой грамотности населения. В рамках микрофинансового форума эксперты и участники финрынка рассказали о  проблемах финграмотности в соседних странах.

Цель работы форума: предложить и обсудить создание экспертного совета по повышению финансовой грамотности населения в Казахстане при Нацбанке РК с участием госсектора, финансовых организаций, независимых экспертов и общественных деятелей.

Председатель правления МФО KMF Шалкар Жусупов поделился, что среди клиентов компании четыре года назад был внедрен проект по финансовой грамотности, который показал, что уровень финграмотности среди заемщиков на тот момент был довольно низким. Повторный замер показал, что 65% опрошенных клиентов делают сбережения, 80% - регулярно подсчитывают расходы семьи, 86% - читают договор перед подписанием и 96% - знают свою кредитную историю.

Дневная сессия: доллар упал до 335 тенге...
Торги парой тенге/доллар по итогам дневной сессии на Казахстанской фондовой бирже 7 сентября закрылись на уровне 335,55.   По сравнению с и...

«Мы на своем примере увидели, что, в принципе, если в этом направлении делать хотя бы какие-то небольшие шаги делать, это принесет плоды», - отметил г-н Жусупов. 

Дневная сессия: доллар упал до 335 тенге

Член экспертного совета по финансовой грамотности при Банке России Елена Стратьева рассказала, что в части повышения финансовой грамотности в России с 2011 года реализуется совместный проект Министерства финансов и Всемирного банка, в рамках которого также разработана национальная стратегия по повышению финансовой грамотности. Помимо этого  повышением финансовой грамотности занимается Банк России, говорит эксперт.  

Материалы по теме

Дневная сессия: доллар упал до 335 тенге

В банках Узбекистана можно будет обменять только свободно конвертируемую валюту

Китайские инвесторы вложат $10 млн в строительство завода по выпуску извести в РК

На базе EXPO-2017 будет создан международный центр "зеленых" технологий

Нацбанк РК прокомментировал ситуацию на валютном рынке

В целом, проблемы с финансовой грамотностью в России были такими же, как и у всех. «У населения отсутствовали навыки финансового планирования, резервирования, создания пенсионных накоплений. Отсутствовали навыки формирования платежной дисциплины и использование различными финансовыми инструментами», - продолжила г-жа Стратьева.

Заместитель председателя правления Национального банка РК Дина Галиева отметила, объединение усилий для повышения финансовой грамотности населения должно затронуть все государственные органы, которые могли бы поделиться собственным опытом с другими участниками.

Зампред полагает, что это объединение в дальнейшем может привести к формированию национальной стратегии и программы по развитию финансовой грамотности.

В банках Узбекистана можно будет обменять только свободно конвертируемую валюту

Заместитель председателя Национального банка Кыргызстана Лада Орозбаева рассказала, что принятие государственной программы по повышению финансовой грамотности в Кыргызстане проходило в несколько этапов: определение проблемы, заложение основ в государственные программы, изучение причин поиска и затем принятие активных действий.

Спикер добавила, что во многих постсоветских странах проблема финансовой грамотности связана с относительно недавним переходом к условиям рыночного хозяйства. «Конечно, у населения относительно ограничены знания о финансовых институтах и инструментах», - отметила г-жа Оразбаева.  

Что касается экспертного совета, то, по мнению г-жи  Стратьевой, его основная ценность именно в участии представителей из разных областей. Не только представителей государственных и образовательных структур,  но также участников рынка и общественных объединений. 

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Сколько денег Вы потратили на то, чтобы собрать ребенка в школу?
  • 1. До 50 тыс. тенге

  • 2. От 50 тыс. до 100 тыс. тенге

  • 3. От 100 тыс. до 200 тыс. тенге

  • 4. От 200 тыс. до 300 тыс. тенге

  • 5. От 300 тыс. тенге и выше

  • 1. До 50 тыс. тенге
    106

  • 2. От 50 тыс. до 100 тыс. тенге
    173

  • 3. От 100 тыс. до 200 тыс. тенге
    66

  • 4. От 200 тыс. до 300 тыс. тенге
    11

  • 5. От 300 тыс. тенге и выше
    31

Цифра дня
3,9%
составила инфляция в Казахстане за 8 месяцев 2017 года
Цитата дня
Страны не относящиеся к ОПЕК, в которые входят Россия и Казахстан, в первую очередь, Мексика, более чем на 90% выполняют свои обязательства по соглашению с ОПЕК. Страны ОПЕК выполняют меньше свои обязательства, чем не входящие в ОПЕК. В первую очередь, это касается Ливии и Нигерии. Мы более склонны выполнять соглашения
Канат Бозумбаев
министр энергетики Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное