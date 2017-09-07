Повысить финграмотность в Казахстане позволят общие усилия госорганов и бизнеса

Повысить финграмотность в Казахстане позволят общие усилия госорганов и экспертов. Создание экспертного совета может сделать более эффективной работу по увеличению финансовой грамотности населения. В рамках микрофинансового форума эксперты и участники финрынка рассказали о проблемах финграмотности в соседних странах.

Цель работы форума: предложить и обсудить создание экспертного совета по повышению финансовой грамотности населения в Казахстане при Нацбанке РК с участием госсектора, финансовых организаций, независимых экспертов и общественных деятелей.

Председатель правления МФО KMF Шалкар Жусупов поделился, что среди клиентов компании четыре года назад был внедрен проект по финансовой грамотности, который показал, что уровень финграмотности среди заемщиков на тот момент был довольно низким. Повторный замер показал, что 65% опрошенных клиентов делают сбережения, 80% - регулярно подсчитывают расходы семьи, 86% - читают договор перед подписанием и 96% - знают свою кредитную историю.

«Мы на своем примере увидели, что, в принципе, если в этом направлении делать хотя бы какие-то небольшие шаги делать, это принесет плоды», - отметил г-н Жусупов.

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Член экспертного совета по финансовой грамотности при Банке России Елена Стратьева рассказала, что в части повышения финансовой грамотности в России с 2011 года реализуется совместный проект Министерства финансов и Всемирного банка, в рамках которого также разработана национальная стратегия по повышению финансовой грамотности. Помимо этого повышением финансовой грамотности занимается Банк России, говорит эксперт.

В целом, проблемы с финансовой грамотностью в России были такими же, как и у всех. «У населения отсутствовали навыки финансового планирования, резервирования, создания пенсионных накоплений. Отсутствовали навыки формирования платежной дисциплины и использование различными финансовыми инструментами», - продолжила г-жа Стратьева.

Заместитель председателя правления Национального банка РК Дина Галиева отметила, объединение усилий для повышения финансовой грамотности населения должно затронуть все государственные органы, которые могли бы поделиться собственным опытом с другими участниками.

Зампред полагает, что это объединение в дальнейшем может привести к формированию национальной стратегии и программы по развитию финансовой грамотности.

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Заместитель председателя Национального банка Кыргызстана Лада Орозбаева рассказала, что принятие государственной программы по повышению финансовой грамотности в Кыргызстане проходило в несколько этапов: определение проблемы, заложение основ в государственные программы, изучение причин поиска и затем принятие активных действий.

Спикер добавила, что во многих постсоветских странах проблема финансовой грамотности связана с относительно недавним переходом к условиям рыночного хозяйства. «Конечно, у населения относительно ограничены знания о финансовых институтах и инструментах», - отметила г-жа Оразбаева.

Что касается экспертного совета, то, по мнению г-жи Стратьевой, его основная ценность именно в участии представителей из разных областей. Не только представителей государственных и образовательных структур, но также участников рынка и общественных объединений.