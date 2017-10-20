Предприятия Кызылординской области произвели продукции на 547,9 млрд тенге

За январь-сентябрь 2017 года промышленными предприятиями Кызылординской области произведено продукции на 547,9 млрд тенге, передает Kursiv.kz.

Как отмечается в сообщении пресс-службы акима Кызылордитнской области, в настоящее время наблюдается рост в обрабатывающей промышленности - ИФО составил 106,2% (произведено продукции на 78,2 млрд тенге).

В текущем году в рамках программы индустриализации в области ведется работа по реализации 2 проектов стоимостью - 37,6 млрд тенге с созданием 284 рабочих мест.

Это:

1. Проект «Строительство завода по производству и обработке листового стекла» (ТОО «OrdaGlassltd») стоимостью 36,7 млрд тенге. Предполагается, что проект создаст 226 рабочих мест. Мощность проекта – 197,1 тысяч тонн в год. В качестве мер господдержки выделен земельный участок площадью 50 га в индустриальной зоне Кызылорды и предоставлены инвестиционные преференции в виде освобождение от таможенных пошлин, налоговые льготы, квоты на иностранную рабочую силу и натурный грант.

2. Проект «Организация производства технического передела порошка двуокиси молибдена в триокись молибдена» (ТОО «Тримо») стоимостью 871,5 млн тенге. Предполагается, что проект создаст 58 рабочих мест. Мощность проекта – 500 тонн в годтриокисьмолибдена. В качестве мер господдержки выделен земельный участок площадью 4 га в индустриальной зоне города.

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Кроме того, в Кызылординской области инвестиции в основной капитал составили 142,1млрд. тенге или 108,0% к соответствующему периоду 2016 года.

Объем строительных работ составил 50 млрд тенге или 112,6% к соответствующему периоду прошлого года.

Введено в эксплуатацию 467 тыс.кв.м. жилья или 136,4% к аналогичному периоду 2016 года.

Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 61,3 млрд тенге или 104,1% к соответствующему периоду прошлого года.

За отчетный период произведено 24,2 тысячи тонн мяса скота и птицы в живом весе, молока (коровьего) – 61,3 тыс тонн, яиц – 4,7 млн штук или соответственно 102,7%, 101,3% и 115,8% к соответствующему периоду 2016 году.

За 9 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем грузоперевозок увеличился на 0,2% и составил 70,2 млн тонн грузов. Объем грузооборота остался на уровне аналогичного периода прошлого года, составив 9 610,9 млн ткм.

Автотранспортом области перевезено 269,1 млн пассажиров или 109,1% к соответствующему периоду прошлого года. Пассажирооборот за анализируемый период вырос на 8,9% и достиг 4716,3 млн пкм.