Председателем правления СК "Kompetenz" стал Айдар Какимжанов

9 июля 2018 года решением совета директоров АО СК «Kompetenz» на должность исполняющего обязанности председателя правления назначен Айдар Какимжанов, ранее занимавший должность заместителя председателя правления страховой компании.

Айдар Аулиеханович Какимжанов родился в 1977 году, в 2001 году закончил Московский Государственный Социальный Университет по специальности "Финансы и кредит" (квалификация Экономист). В 2017 году закончил с отличием Каспийский общественный университет, присуждена степень MBA, магистр экономики и бизнеса (квалификация Деловое администрирование).

Начинал свою финансовую деятельность в Страховой компании "БТА " на должности директора по развитию региональной сети. Общий стаж работы - 19 лет на рынке страхования и в банковской сфере. В разное время он работал на руководящих позициях в финансовых структурах.

Аида Айдарханова, ранее занимавшая должность председателя правления, вошла в совет директоров компании.