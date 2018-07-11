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Премии в сфере обязательного страхования выросли на 16% за год

11.07.2018 11:04   615   0

Казахстанцы в отличие от имущества к личному добровольному страхованию относятся лояльнее. Рост год-к-году составил 18%. Об этом сообщает Energyprom.kz.

Поступления по страховым премиям за январь-май 2018 года составили 168,7 млрд тг, что на 1,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это было вызвано тем, что сократились поступления по добровольному имущественному страхованию - на 18,5%, до 73,1 млрд тг, при этом их доля от всех страховых премий сократилась за год с 52,3% до 43,3%.

Премии по обязательному страхованию выросли на 16,2%, до 44,5 млрд тг (доля - 26,4%) и по добровольному личному страхованию - на 17,8%, до 51,1 млрд тг (доля - 30,3%).

Объем страховых выплат сократился лишь на 0,6%, до 37,7 млрд тг. Здесь, наоборот, выплаты по добровольному имущественному страхованию показали рост - на 11,4%, до 11,5 млрд тг, в то время как выплаты по добровольному личному страхованию сократились на 2,8%, до 13,6 млрд тг, обязательному - на 7,5%, до 12,6 млрд тг.

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На долю выплат добровольного личного страхования приходится 36,2% (годом ранее - 37%), обязательного - 33,3% (годом ранее - 35,8%), добровольного имущественного - 30,5% (годом ранее - 27,55).

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На рынке страхования по объему собранных премий лидирует СК Евразия - 36,5 млрд тг, что на 27,7% больше, чем в прошлом году. Объем выплат у компании вырос еще больше - на 82,8%, до 10,1 млрд тг.

Следом идет Халык-Казахинстрах с объемом премий в 21,4 млрд тг, рост за год на 34,2%, при этом выплаты сократились на 7,4%, до 3,1 млрд тг.

Замыкает тройку активных страховых компаний Халык-Life с объемом поступлений по страховым премиям в 18,3 млрд тг, что на 46,6% больше прошлого года. Объем выплат вырос лишь на 3,7%, до 1,6 млрд тг.

Фото: Shutterstock.com

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  • 2. Да, если все что обещано – будет реализовано на самом деле

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