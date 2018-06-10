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Президент РК рассказал, куда пойдут китайские инвестиции

10.06.2018 18:25   962   0

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о ближайших перспективах сотрудничества с Китаем, а так же об основных проектах и предприятиях, куда намерены инвестировать средства китайские бизнесмены, передает МИА «Казинформ»

«Я уже рассказывал, что мы по 51 проекту договорились с Китаем. Мы проводим индустриальную инновационную программу, построили 1,2 тысячи предприятий. То есть, наша задача - построить вторую альтернативную экономику, независимую от сырьевых ресурсов. Цена на нефть и газ упала до 30 долларов, и мы остались на бобах. На все виды металлов тоже упали цены, поэтому нам трудно. Надеяться на наши ресурсы нельзя, мы видим, какая турбулентность сейчас в мире экономики - сегодня цены на нефть хорошие, но никто не гарантирует, что в следующем году будет также. Поэтому надо серьезно думать, как дальше двигаться, и на чем нам добиваться успеха, на чем экономика будет расти», - сказал глава государства на пресс-конференции в Циндао.

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Президент отметил, что сотрудничество с КНР позволит существенно увеличить производство автомобилей.

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«Если экономика не будет расти ежегодно, у нас не будет возможности иметь деньги, улучшать жизнь людей, строить новые заводы и предприятия. Поэтому из 51 проекта 4 введено, 6 будет введено в этом году, 11 - в работе. На следующий год - еще 18. Эти объекты с одной стороны очень мелкие, с другой - очень важные. К примеру, цементный завод или Костанайский автомобильный завод. Сегодня договорились, что в Группе компаний «Аллюр» китайские компании входят в капитал, 49%, и вкладывают $1 млн. И производство автомашин дойдет до 100 тысяч единиц. Это еще не все - я уговорил, чтобы все запчасти и блоки производились у нас. Это даст работу многим предприятиям, многим рабочим», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

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«Я всегда говорил, что нам нужен четвертый нефтеперерабатывающий завод. Сейчас мы провели реконструкцию, и нам хватает, но через 3-4 года будет вновь не хватать горюче-смазочных материалов, поэтому нам нужен еще один нефтеперерабатывающий завод. Мы договорились, что на 50% войдут туда они (китайские инвесторы - прим.), 50% - мы. Он стоит около 2 млрд американских долларов. Кто вложит в Казахстан такие инвестиции? В Западном Казахстане стоит вопрос производства полиэтилена. Сначала полипропилен, потом полиэтилен - называется газохимический комбинат - он очень дорогой и по оборудованию, и по объему. Только здесь мы смогли найти взаимопонимание», - сказал глава государства на пресс-конференции в КНР.

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По его словам, за счет казахстанско-китайского сотрудничества будет развиваться также производство алюминия. «Павлодарский алюминиевый завод: мы продавали просто глинозем. Сейчас благодаря именно этим компаниям мы производим 250 тысяч тонн металлического алюминия, еще на 200 тысяч тонн сейчас развиваем вторую очередь - производство чистого алюминия. Это совсем другая цена, чем просто глинозем или обогащенный алюминий. И эти объекты стоят 800 млн долларов», - отметил президент.

В Казахстане за счет китайских вложений появится еще несколько предприятий. «В Алматинской области, в центре от Сарыозека до Талдыкоргана, я давно знал, что есть огромное месторождение меди «Коксай». Мы договорились, что при освоении этих месторождений в Алматинской области возникнет гигантский горнометаллургический комбинат. Актогайский горнообогатительный комбинат - это гигантский комбинат, который уже дает концентрат. 40 млн тонн руды перерабатывает. Сейчас в развитии этого мы договорились построить там же, в Павлодаре, еще один завод. Он уже есть, в прошлом году ввели, сейчас речь идет о расширении», - заключил господин Назарбаев.

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Глава государства также отметил руководителей Китая, с которыми ему довелось работать.

«Результаты наших переговоров с Председателем Си Цзиньпином, Председателем Госсовета, Председателем ВСНП КНР - все они говорили нашей делегации, с насколько глубоким доверием руководство Китая относится к Казахстану. Я работаю уже с четвертым Председателем: с первым, с кем я работал - господином Цзян Цзэминем - мы решили главный спорный вопрос - это границы. Со вторым Председателем, господином Ху Цзиньтао - мы решили вопрос экономического сотрудничества. Во второй срок Си Цзиньпина мы продолжаем укреплять взаимное доверие и добрые отношения. Никаких нерешенных проблем между нашими странами нет, но есть открытая дорога для того, чтобы дальше развиваться», - заключил президент.

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Цифра дня
до 30%
от стоимости инвестпроекта
закладывают инвесторы в РК на коррупционные издержки, по данным антикоррупционной службы
Цитата дня
В мире много говорится о диверсификации корзины мировых валют, снижении рисков валютной зависимости и появлении криптовалют. В этой связи нам нужно подумать о переходе к взаиморасчетам в национальных валютах всех стран ШОС. Центробанки наших государств после саммита в городе Циндао могли бы собраться вместе и начать разработку соответствующей дорожной карты
Нурсултан Назарбаев
президент Республики Казахстан
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