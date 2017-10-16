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Прибыль Банка ВТБ (Казахстан) увеличилась в два раза

16.10.2017 11:25   734   0 Автор: Айгуль ИБРАЕВА

Согласно неаудированной отчетности, по состоянию на 1 октября 2017 года чистый доход Банка ВТБ (Казахстан) составил 551 млн тенге, из них доход за третий квартал - 275 млн тенге, сообщает пресс-служба банка. Чистый процентный доход до формирования резерва за третий квартал составил 2,3 млрд тенге, что в 1,7 раза превышает этот показатель за аналогичный период прошлого года.

За аналогичный период прошлого года убыток банка составлял 3,08 млрд тенге (прим. редакции).

Активы банка на указанную дату составили 172,2 млрд тенге, из них 39% или 66,8 млрд тенге - займы, предоставленные клиентам. Обязательства банка - 157,2 млрд тенге, из них 60% или 94,4 млрд тенге - банковские счета и вклады клиентов. Уставный капитал банка не изменился и равен 27,3 млрд тенге. 

"С момента принятия Банком ВТБ (Казахстан) новой, трехлетней стратегии развития прошло уже 9 месяцев. Результаты, достигнутые банком за этот период, демонстрируют уверенный рост прибыли. Текущие показатели работы банка - прочная основа как для достижения финансовых целей на 2017 год, так и для выполнения долгосрочных стратегических задач, - говорит председатель правления Банка ВТБ (Казахстан) Дмитрий Забелло. - В третьем квартале 2017 года мы оптимизировали расходы банка и продолжили наращивать долю розничного рынка за счет предложения модифицированных продуктов и услуг".

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За последние полгода банк запустил ряд обновленных продуктов, среди которых выгодное предложение по рефинансированию потребительских кредитов других фининститутов и снижение ставок по кредитованию розничных клиентов, сообщает пресс-служба банка. Кроме того, банк активно работает по государственным программам, направленным, как на поддержку МСБ – совместно с ФРП «Даму», так и на физических лиц по программе жилищного строительства «Нұрлы жер». В соответствии со стратегией развития в ближайшие три года Банк ВТБ (Казахстан) продолжит гармоничное развитие как универсальный банк, сохраняя баланс бизнес-линий между крупным инвестиционным бизнесом – 20%, средним бизнесом – 40% и розничным бизнесом – 40%.

  • Источник:
  • Пресс-служба
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