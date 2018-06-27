Проиграет ли биткоин золоту?

До конца текущего года стоимость золота поднимется до $1 500 за тройскую унцию, подтянув следом за собой и цену на серебро, уверены эксперты. Кроме того, они считают, что в условиях нарастающей по всему миру дедолларизации золото будет оставаться главным конкурентом биткоина в качестве привлекательного объекта инвестиций – за счет меньшей волатильности.

Свои прогнозы по «золотому» будущему золота и серебра эксперты озвучили в ходе 25-го заседания Всемирного Горного Конгресса в Астане. Основатель и генеральный директор компании Midas Touch Consulting Флориан Грумес, правда, перед своим прогнозом предпочел оговориться, что «никто на этой земле не знает будущего», тем не менее взял на себя смелость предположить, что нынешняя стоимость золота в $1 271 за тройскую унцию (31,1 грамма) и серебра в $16,2 – это затишье перед июльским всплеском цен на эти металлы. Причем драйвером в этом росте, по его мнению, станет золото.

«Когда на фоне нынешних цен меня спрашивают – стоит ли вкладываться в серебро, я говорю «да», – сказал г-н Грумес корреспонденту «Къ». – Золото и серебро всегда двигаются вместе, серебро просто идет с большей волатильностью, чем золото, если золото падает на 1%, то серебро – на 3-4%, а если золото растет на 3%, то серебро – на 5-6%».

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В начале июня 2018 года золото и серебро были близки к нижнему значению, но это, по мнению эксперта, был шаг назад для последующего разбега.

Ставка на серебро и золото

«Мы находимся сейчас прямо перед сильным летом, которое начнется в июле и вернет золото к отметке в $1 350, причем это будет минимальная цель, по серебру минимальная цель составит $18, а если золото превысит $1 350, это будет большой сигнал для рынка, на котором стоимость золота может достигнуть до декабря $1 500, и в этом случае серебро будет стоить $21 или даже $26 за унцию», – считает глава Midas Touch Consulting.

Интерес к серебру со стороны инвесторов, по его мнению, будет подогревать и тот факт, что на рынок этот металл теперь выбрасывают только предприятия горно-металлургического комплекса – если раньше на рынке присутствовали «чистые продажи от правительств», то теперь их не наблюдается. Эксперт предположил, что «правительственных» запасов серебра просто не осталось, поскольку игроки с «суверенным» статусом все больше предпочитают вкладываться в другой драгметалл – золото.

Еще одним драйвером удорожания серебра является то обстоятельство, что оно активно используется в промышленном производстве: например, при производстве айфонов, чеканке монет или изготовлении посуды. Это промышленное использование металла, который, в основном, является побочным продуктом выработки меди, несколько ограничивает его наличие в качестве инвестиционного актива, а любое количественное ограничение предложения на рынке становится дополнительным драйвером роста цены.

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И все же основным драйвером роста цены на серебро остается золото, в связке с которым колеблется в ценовом сегменте этот металл, подтверждает управляющий партнер и менеджер фонда Incrementum AG Рональд-Питер Штеферле. Более того, желтый металл, по его мнению, в обозримом будущем будет планомерно расти в цене, поскольку останется той самой излюбленной «тихой гаванью» для инвесторов, заход в которую гарантирует, как минимум, сохранность вложенных средств. А учитывая нынешние тренды: попытки дедолларизировать если не всю мировую экономику, то отдельные ее региональные сегменты, а также перманентно всплывающую перспективу рецессии ведущих экономик мира, вложения в золото становятся чуть ли не единственной альтернативой агрессивным в своем росте, но не слишком надежным в плане обеспечения криптовалютам.

«Мы видим, что золото, как мировая валюта, укрепляет свою репутацию все больше и больше из-за дедолларизации, – заявил г-н Штеферле. – Россия пару дней назад избавилась от 50% своих казначейских векселей США, и мы должны понимать, что в долгосрочной и даже в среднесрочной перспективе этот шаг может стать спусковым крючком, примером для других держателей этих бумаг», – добавил он на заседании Конгресса 23 июня, имея в виду сообщение американского минфина от 16 июня 2018 года об избавлении России от ценных бумаг США на сумму $47,5 млрд, что сократило её инвестиционные вложения в одну из крупнейших экономик мира наполовину.

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Напомним, что в январе 2018 года Россия уже уменьшала вложения в американские казначейские обязательства с $102,2 млрд до $96,9 млрд. По мнению управляющего партнера фонда Incrementum AG, такая «распродажа» американских обязательств способна подорвать господство доллара в качестве основной мировой резервной валюты, в особенности, если примеру России (16-му по объемам инвестору экономики США) решит последовать кто-то из первой тройки инвесторов обязательств США – Китай, Япония или Ирландия.

Но даже если остальные страны примеру России не последуют, у американского зеленого впереди намечаются большие проблемы: как отметил тот же Штеферле, вопрос госдолга США кардинально не решен, Штаты продолжают жить в ситуации хронического бюджетного дефицита.

Союз коина и золота

Дедолларизация в условиях отсутствия других альтернатив, по его словам, будет сопровождаться утечкой инвестиционных средств в двух направлениях – в блокчейн и в золото. Причем, последнее может выглядеть гораздо предпочтительнее дерзких, но не совсем стабильных коинов – как раз в силу своей консервативности. При этом г-н Штеферле не исключает союза коинов и золота.

«Мы видим, что технологии блокчейн становятся все более и более значимыми, и многие люди говорят, будто криптовалюты и золото – это враги или соперники. С моей точки зрения, они действительно конкуренты, но они могут работать на рынках вместе и очень хорошо, – отмечает он. – Золото часто критикуют, как ленивый и неэффективный продукт, который сложно отражать в транзакциях, но именно для управления золотыми запасами был изобретен блокчейн, и «свадьба» между этими двумя продуктами даст мощный эффект. С моей точки зрения, молодое поколение рано или поздно захочет, чтобы банки вкладывались в золото, и если банки впишут золото в цифровые решения, то это будет иметь значительное воздействие на физические рынки», – считает эксперт.