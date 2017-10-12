Qazaq Banki отказался покупать Bank RBK

АО Bank RBK сообщил, что после проведения консультаций и анализа предполагаемой модели объединения с АО Qazaq Banki банками принято решение об отказе от совершения сделки по объединению.

"В настоящее время более целесообразным и перспективным является развитие каждого из банков в качестве самостоятельных финансовых институтов", сообщили в пресс-службе.

По состоянию на 1 октября 2017 года активы АО «Bank RBK» составили 970,7 млрд тенге, ссудный портфель – 717,8 млрд тенге, средства клиентов – 570,4 млрд тенге, в том числе вклады физических лиц – 194,5 млрд тенге.

Собственный капитал Банка на отчетную дату составил 97,6 млрд тенге, уставный капитал – 64,4 млрд тенге. Прибыль Банка за 9 месяцев 2017 года составила 3,1 млрд тенге.