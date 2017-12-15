Qazkom присоединят к Halyk Bank

АО «Казкоммерцбанк» (Казкоммерцбанк/Qazkom) планируется присоединить к АО «Народный банк Казахстана» (Народный банк/Halyk Bank), сообщает пресс-служба Qazkom.

Как отмечается в распространенном сообщении, решение об интеграции двух банков путем присоединения Qazkom к Halyk Bank одобрил совет директоров Народного банка.

Процедура присоединения будет осуществлена после прохождения всех необходимых процедур, включая соответствующее согласование с регулирующими органами.

Председатель правления Народного банка Умут Шаяхметова отметила, что спустя 5 месяцев кропотливой работы с международными консультантами, можно с уверенностью утверждать о том, что потенциал сделки огромен, как по масштабам, так и по степени влияния на экономику Казахстана и ряда сопредельных стран.

«Интеграция банков является наиболее оптимальным вариантом дальнейшего развития группы», - подчеркнула она.

По утверждению главы Народного банка, ядром интеграции является принцип максимальной синергии, основанный на объединении сильных сторон двух банков.

«Мы возьмем все лучшее: самую развитую в стране банковскую инфраструктуру и лучший риск-менеджмент Halyk Bank, современные технологии и стандарты клиентского сервиса Qazkom, а также знания, наработки, опыт в обслуживании миллионов клиентов и наиболее конкурентные продукты, и услуги обоих банков», - уточнила она.

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Как поясняется, присоединение Qazkom к Народному банку завершится после создания необходимых предпосылок и обеспечения сервисной и технологической готовности двух финансовых институтов. Это включает в себя синхронизацию продуктового предложения, банковских процедур и процессов, интеграцию IT-систем и банковской инфраструктуры.

«Мы рассчитываем, что объединение при создании крупнейшего банка улучшит доступ клиентов к кредитам и более широкой продуктовой линейке и обеспечит дополнительные стимулы для развития бизнеса и экономики. Инвестиционные возможности группы Халык позволят активнее развивать передовые наработки и «ноухау» Казкома. Всё это вместе даёт уверенность, что мы и дальше будем удерживать и укреплять свое технологическое лидерство и качество обслуживания», - сказал председатель правления Казкоммерцбанка Ульф Вокурка.

Основной акцент в процессе интеграции будет сделан на обеспечение бесперебойной работы всех сервисов Народного банка и Qazkom, с тем, чтобы клиенты не ощущали никаких неудобств.