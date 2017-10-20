Расследование: как Capital Expert Kazakhstan «кинул» своих клиентов

На днях в редакцию «Къ» обратились люди, потерявшие свои деньги, доверившись некоторым инвестиционным компаниям. Впрочем, несмотря на то, что граждане, попавшие в беду, не раз обращались в силовые структуры, воз, как говорится, и ныне там. Прошел уже почти год, а дело, по словам потерпевших, до сих пор не сдвинулось с мертвой точки. Тому есть объективные причины. Тем не менее последней инстанцией, которая проявляет интерес к делу, вновь оказались СМИ.

Итак, история эта берет начало с декабря 2015 года. Как рассказывает потерпевший, назовем его Клиент, ему позвонил некий человек, который представился Нургали Бельгужановым. «Он пригласил меня в офис Capital Expert Kazakhstan, презентовал мне услуги компаний Esplanade Market Solutions и Aviarex Business LTD. Он сказал, что является представителем данных компаний и что это международные надежные лидеры в данных отраслях. Предложил мне заключить соглашение», – сообщил «Къ» Клиент.

С чего все началось

Вкратце напомним, что компания Capital Expert Kazakhstan в августе 2016 года подозревалась в создании финансовой пирамиды. По крайней мере, как отмечал в тот момент руководитель департамента госдоходов г. Алматы Марат Султангазиев, «в отношении Capital Expert поступило порядка 800 жалоб, все они сейчас обрабатываются. В целом вред, нанесенный компанией, будет известен только после постановления суда».

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По данным из открытых источников, компания Capital Expert Kazakhstan, основанная в 2014 году, предлагала своим клиентам полный комплекс услуг в сфере финансового консалтинга. Компания преследовала лишь одну цель – заинтересовать людей в инвестировании собственных средств в финансовые рынки. На сайте компании сообщалось, что «команда профессиональных аналитиков готова предоставить клиентам компании самую свежую и актуальную информацию относительно валютного, фондового и сырьевого рынков».

Между тем, по данным Нацбанка РК, «в соответствии с законодательством РК Capital Expert Kazakhstan не является объектом лицензирования» и «осуществляет услуги на общих основаниях, предусмотренных ГК РК». Таким образом, в связи с тем, что упомянутая компания не является финансовой организацией и не имела лицензии на осуществление брокерской деятельности на территории страны, ее работа Национальным банком РК не регулировалась. Компания не имела права выводить деньги на рынок ценных бумаг и, видимо, поэтому работала лишь с определенными партнерами.

Кстати, пока со стороны НБ РК нет регулирования таких компаний. Возможно, оно и будет, но, по крайней мере, в настоящий момент идут лишь разговоры об этом и не более. Оно и понятно. Нельзя рубить с плеча, попросту нельзя. Ведь не исключено, что вначале посыл этих акционеров был положительным: мол, попробуйте новую услугу, поторгуйте. Можно, конечно, все инновации резать на корню и все новое считать мошенническими схемами. Но это неверный подход.

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«Къ» ранее сообщал, что одним из партнеров Capital Expert Kazakhstan был трейдинговый центр Aviarex Trading, который сегодня известен тем, что на фондовом рынке потерял все деньги более 30 казахстанских вкладчиков. Кстати, сумма на счете каждого клиента была от $10 тыс. Aviarex Trading предлагал своим клиентам широкий спектр услуг: от онлайн-торговли, технической поддержки до консультаций в сфере онлайн-трейдинга. Как отмечается на сайте компании, она была зарегистрирована в оффшорной зоне – на Сейшельских островах, но как выясняется, тоже не имеет лицензии на предлагаемые ими услуги.

Вторым партнером Capital Expert была компания Esplanade Market Solutions, также предоставляющая брокерские услуги. Компания зарегистрирована в офшорах и, так же, как и Aviarex, не имеет лицензии на предоставление брокерских услуг. Состав учредителей, как и в случае с Aviarex, скрыт в общей информации о компании.

Впрочем, вся эта информация стала известна гораздо позже, а годом ранее – в 2015 году, поверив убедительному рассказу ловких на убеждение брокеров, наш Клиент открыл счет на сумму $5 тыс. и перечислил их на счет, который был указан сотрудниками Capital Expert Kazakhstan.

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Важно отметить, что консалтинговая деятельность Capital Expert Kazakhstan ограничивалась только бесплатным обучением клиентов и их консультированием. В случае заинтересованности клиент заключал трёхстороннее соглашение между клиентом, брокером и трейдинговым центром. По словам Клиента, в дальнейшем за ним «был закреплен сотрудник компании Aviarex Business LTD, который ежедневно созванивался с вкладчиком, предоставлял ему информацию по планируемым сделкам, мог лично управлять средствами и в случае согласия со стороны клиента записывал приказы на эти сделки».

Итак, с Клиентом связывается совершенно другое лицо – некий Иван Кузнецов, который представляется портфельным управляющим компании Aviarex Business LTD. «За короткий период времени мы произвели несколько успешных сделок, после Иван начал рекомендовать пополнить средства, чтобы прибыль увеличилась, а комиссия компании уменьшилась. 25 января 2016 года мною было произведена оплата на счет компании Esplanade Market Solution. После сделки проходили в обычном режиме», – рассказывает Клиент.

По его словам, в марте 2016 года он решил снять часть своих денег. «Я предупредил Ивана и снял $10 тыс. После этого мне поменяли портфельного управляющего. И связываться со мной стал уже не Иван, а Роман Шманай», – говорит Клиент.

Роман тщательно выполнял свою работу консультанта. Не жалея ни времени, ни сил, он каждый день убеждал Клиента пополнить счета. В результате по счетам, которые указала компания Aviarex, в январе 2016 года Клиент перечислил деньги. В общей сложности сумма депозита составила $55 тыс.

Но уже в апреле 2016 года счета Клиента оказались фактически пустыми. По словам Клиента, в течение 20 минут торгового времени были обнулены его счета. Причина – две убыточные транзакции по акциям компаний: American Express (buy) и Sell Qualcomm (sell).

Дьявол кроется в деталях?

Чтобы разобраться, в чем загвоздка, необходимо отследить, каким образом были проведены данные транзакции. Клиент рассказывает, что, по данным Aviarex Business LTD, вторая сделка была закрыта 21 апреля в 14:08:18, по приказу stop loss – $51,20.

Между тем в архивах котировок MT4 на 04/21/2016 14:08 максимальная цена акций Sell на 14:08 от 04/21/2016 составляла – $51,12. «После того как я обнаружил такой большой убыток по счету после первой транзакции – Buy, я сообщил по телефону компании Aviarex Business LTD, что не даю согласия на какие-либо другие сделки, но вторая транзакция была проведена вопреки моему звонку, буквально сразу же после первой в тот же день, с разницей в 18 минут. Подозреваю, что компания Aviarex фактически не покупала никаких ценных бумаг, а провела фиктивные или фальсифицированные транзакции», – говорит Клиент.

Дальше – больше. После неудачных сделок на счетах потерпевшего оставалось еще $599. Но уже в августе, несмотря на то, что, по его словам, он не давал никаких указаний на проведение дополнительных транзакций, у него появилась задолженность в размере $4400. Эта странная манипуляция с деньгами Клиента вызывает немало вопросов и объективно вполне может рассматриваться как кража его личных средств.

Палка о двух концах

Впрочем, по мнению экспертов фондового рынка, однозначно говорить о том, что людей банально кинули, тоже не стоит, поскольку не исключена вероятность того, что людям все же объяснялись нюансы сложного инструмента. В частности, это касается разницы между суммами, указанными Aviarex Business LTD, и сохранившихся в архивах. Возможно, данная компания и не берет комиссию за каждую заключенную сделку. Но она может закладывать свою маржу в котировки. А вот этого клиент как раз может и не знать или не принять во внимание. Между тем чаще всего с такими условиями по ставкам работают форекс-компании.

Другое дело, когда менеджер начинает раскачивать клиента, убеждая его вкладывать все большие и большие суммы денег. Причем это делает человек, которого вы в глаза никогда не видели и общались лишь по скайпу или телефону. Это-то как раз и вызывает сомнения. По идее, должно настораживать, почему брокеры не хотят встречаться лично и предпочитают общаться через скайп или по телефону. Тогда как личное общение тет-а-тет априори подразумевает, что собственники такого бизнеса хотят, чтобы их бизнес был прозрачен и развивался. Впрочем, понятно, что таким образом они страхуют себя от нежелательных последствий или разъяренных клиентов, потерявших свои кровные.

Что касается ситуации в целом, то также не исключено, что в истории с Capital Expert Kazakhstan сыграла свою роль финансовая безграмотность людей, попавших в результате в неприятную ситуацию. «В первую очередь надо внимательно просмотреть договоры, заключенные между клиентом и компанией. В договоре, как правило, все риски прописываются, в том числе и тот факт, что клиент, передающий свои деньги, сам несет ответственность. В принципе, тогда становится понятно, почему госорганы не реагируют: потому что на самом деле там не к чему придраться. Человек сам подписал договор, и никто его не заставлял это делать», – отмечают эксперты «Къ».

Стоит также отметить, что часто компании, аналогичные тем, что упомянуты в данной публикации, отчасти похожи на букмекерские конторы. Они покупают и продают не реальные акции, а котировки. Между тем, приобретая их, вы не становитесь акционером компании, чьи акции вы рассчитывали приобрести, и не получаете никаких дивидендов как акционер. Схема здесь гораздо проще и сложнее одновременно. Покупая котировки, клиент получает прибыль, если котировка растет, и, соответственно, теряет деньги, если она снижается. Если падение сильное, то деньги на счете просто прогорают.

Правда, компании, аналогичные тем, что рассмотрены в данной статье, могут предлагать так называемые маржинальные плечи. Но хождение цены даже в $5 может попросту обнулить весь ваш счет. А исходя из того, что для многих казахстанцев такое понятие, как маржинальная торговля, дело новое, люди покупаются на идею разбогатеть, не вдаваясь в детали. Тогда как в реальности данный инструмент работает, как лото. Здесь действительно можно выиграть или проиграть большие деньги. Вот только все риски приходится брать только на себя.

Жертвы мошенничества остались ни с чем

1 августа 2016 года «Къ» сообщал, что «клиенты компании Capital Expert Kazakhstan потеряли более $1 млн всего за одну ночь». В тот момент деятельность этой консалтинговой компании, специализирующейся на предоставлении консультаций на рынке ценных бумаг, была приостановлена. Как рассказывали источники издания, руководство фирмы было арестовано правоохранительными органами, но спустя какое-то время вновь оказалось на свободе.

Правоохранительные органы так и не смогли доказать вину Capital Expert Kazakhstan, так как ответственность за потерю денег несли партнеры компании, зарегистрированные за рубежом и в офшорах.

Сегодня потерпевшие от деятельности мошенников ищут правду, обращаясь в разные инстанции: ДГД, ДВД, РУВД, районную прокуратуру и прокуратуру г. Алматы. Но в большинстве случаев получают лишь отписки. Правда, нашему Клиенту удалось возбудить уголовное дело через прокуратуру Медеуского района г. Алматы. Но и здесь никто не обещает, что дело будет передано в суд. Впрочем, небольшой лучик надежды все же есть, если потерпевшие объединят усилия.

В завершение отметим, что редакция «Къ» намерена и дальше отслеживать тему. Читайте продолжение в следующих номерах.