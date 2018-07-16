Размер среднемесячной зарплаты в РК составил 163 604 тенге

В Казахстане среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в июне 2018 года составила 163 604 тенге. Об этом сообщает комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения, по оценке, в мае составили 84 206 тенге, что на 5,1% выше, чем в мае 2017 года, реальные денежные доходы за указанный период снизились на 1,1%.

Как сообщалось ранее, среднемесячная номинальная заработная плата на одного работника в мае составила 154 583 тенге.

Напомним, величина прожиточного минимума в июне 2018 года составила 27 850 тенге, что на 5,2% больше показателя предыдущего месяца - 26 468 тенге.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в июне этого года по сравнению с декабрем 2017 года увеличилась на 8,8%, с соответствующим месяцем прошлого года - на 10,9%.