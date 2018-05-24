Регулирование криптовалют в Казахстане: к чему это приведет?

Тема регулирования криптовалют несколько поутихла в Казахстане после активных обсуждений в начале года. Однако недавно президент страны заявил о необходимости создания общих правил для криптовалют. В этой связи «Къ» обратился к экспертам, чтобы снова узнать, каковы плюсы и минусы регулирования крипторынка.

Выступая на XI Астанинском экономическом форуме, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев затронул тему регулирования криптовалюты. В частности, он заявил о необходимости введения общих правил для стран по использованию криптовалют и их дальнейшей адаптации в финансовых системах. Для этого глава государства предложил использовать формат экспертной дискуссии G-Global на площадке ООН.

«Инициатива выработать общие правила для всех государств актуальна. Такие правила давно существуют для традиционных финансовых институтов (банков, бирж и т. д.). Похожие общие правила существуют относительно оборота наркотических средств и во многих других областях. ООН – подходящая для этого организация», – говорит антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Алексей Маланов.

Убыток Нацбанка за 2017 год составил 1,18 трлн тенге

Вопрос регулирования криптовалют так или иначе задел многие страны. Аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов отмечает, что отношение к криптовалюте на государственном уровне в последнее время смягчилось. Так, в Швейцарии к биткоинам относятся как к иностранной валюте, в Китае операции с биткоином разрешены для физических лиц, но запрещены для банков. «Пока только Япония признала биткоин законным платежным средством, но в Германии он легально присутствует в качестве расчетной денежной единицы», – добавил он.

Для того чтобы прийти к общим правилам и эффективной законодательной базе, нужен и общий знаменатель для всех заинтересованных сторон, полагает независимый финансовый аналитик Сергей Полыгалов. «В этой ситуации, на мой взгляд, легче и целесообразнее создать юридическое поле для повышения прозрачности и снижения рисков при инвестициях в криптовалюты», – считает спикер.

За и против

Законодательство для криптовалют или создание государственных или национальных криптовалют позволит, в первую очередь, снизить негативный фон вокруг них, а во-вторых, даст возможность использовать их как альтернативное платежное средство на государственном уровне.

Утренняя сессия: тенге незначительно ослаб

Один из главных рисков, которые сегодня связывают с криптовалютами, – это отток капитала из страны. «На фоне того, что некоторые государства не могут определиться с признанием криптовалют, граждане этих государств все равно проводят операции с ними, но за пределами стран, где они живут. Это естественным образом приводит к тому, что часть денег уходит из внутреннего оборота, покидая территорию государства», – добавил г-н Полыгалов.

Если говорить о плюсах регулирования криптовалютных операций, то необходимо обратиться к самой технологии создания криптовалют. Среди них высокая защищенность и скорость транзакций, снижение расходов на переводы. Одним из основных преимуществ аналитик назвал контроль над финансовыми операциями граждан. «Каким бы анонимным ни был блокчейн, операции с криптовалютой все-таки отследить можно. При должном желании это будет даже эффективнее, нежели с обычными электронными переводами», – пояснил эксперт.

Сергей Дроздов тоже считает, что контроль над криптовалютами решил бы ряд проблем. Например, невозможной стала бы подделка и кража наличной валюты, стали бы не нужны услуги посредников в виде карточных систем вроде таких гигантов, как VISA и MasterCard. «Собственно, идея технологии криптовалюты сейчас уже активно изучается банками как средство модернизации существующей инфраструктуры», – отметил спикер.

Мурат Темирханов: «Ипотечная программа «7-20-25» далека от рыночных отношений»

Для Казахстана есть и другой плюс. «Создав условия для регистрации криптостартапов именно на территории Казахстана, можно в перспективе получить существенную финансовую отдачу. Например, казахстанская криптобиржа с большим объемом торгов будет платить налоги, привлечет специалистов и тому подобное», – предполагает Алексей Маланов.

Но у регулирования есть и обратная сторона. Во-первых, криптовалютой в привычном понимании они уже не останутся, так как основной принцип криптовалют заключается в децентрализации. Во-вторых, неизвестно, будут ли доверять новым монетам. По словам эксперта «Лаборатории Касперского», так как блокчейн (технология, на базе которой работают криптовалюты) децентрализован, то он крайне медленный – единицы транзакций в секунду, это на несколько порядков медленнее, чем хотелось бы для повсеместного использования. Кроме того, майнинг (добыча криптовалюты) будет централизованным. «Это значит, что у него не может быть какой-то естественной ценности. Отсюда, их придется привязывать к реальной национальной валюте в соотношении курсов один к одному. В этом смысле национальные криптовалюты окажутся лишь одной из форм обращения фиатной национальной», – предполагает Сергей Полыгалов.

Рентабельность майнинга

К слову о добыче криптовалют. Сергей Дроздов напомнил о том, как работает система майнинга. Биткоины добываются не по одному, а блоками, размер которых уменьшается вдвое после каждых 210 тыс. добытых блоков, именно потому количество биткоинов никогда не превысит 21 млн. Через каждые 2016 добытых блоков добывать их становится все сложнее. «В настоящий момент пользователю домашнего компьютера добыть биткоин практически невозможно, мощности его машины на это просто не хватит. Сегодня в майнинге задействованы суперкомпьютеры, для остальных эта задача просто нерентабельна», – пояснил он.

По недавнему заявлению российского интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, приблизительная окупаемость майнинга с учетом курса (рубля) и стоимости оборудования составляет от 8 до 12 месяцев. Также он не исключает, что в перспективе майнинг может стать отдельной отраслью. Алексей Маланов пояснил, что окупаемость зависит от ряда параметров: стоимости заемных средств, сроков поставки оборудования, стоимости электричества и арендной платы и, конечно же, от стоимости самой криптовалюты.



«Майнинг – это формирование «красивого» блока, чтобы его можно было включить в блокчейн. Так как в блокчейне все блоки «красивые», его нельзя просто переписать, это обеспечивает его неизменность. На получение «красивого» блока все майнеры тратят колоссальные ресурсы – сейчас на обслуживание одного только биткоина тратится больше электричества, чем потребляет вся Беларусь, Хорватия или Эквадор», – рассказывает Алексей Маланов.

Он отметил, что в криптовалютах второго поколения используется другой принцип создания блоков, который не требует такого колоссального сжигания ресурсов. Однако развитие майнинга как индустрии может привести к негативным последствиям для экологии планеты, резюмировал он.

«В криптовалютном мире на сегодняшний день вопросов гораздо больше, чем ответов. И понадобится достаточно много времени, чтобы эти ответы получить. Уверен в одном: криптовалюты продолжат свое существование и когда-нибудь будут в той или иной мере признаны обществом. И главная задача общества – начать работать в едином направлении в решении вопросов, касающихся криптовалют», – заключил Сергей Полыгалов.