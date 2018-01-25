Решение суда о ликвидации АО «Казинвестбанк» вступило в силу

24 января 2018 года вступило в законную силу решение специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы о принудительном прекращении деятельности (ликвидации) АО «Казинвестбанк».

Напоминаем: 100% депозитов физических лиц в АО «Казинвестбанк» были переданы АО ДБ «Альфа-Банк» в ходе операции по одновременной передаче активов и обязательств. При этом, по факту вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности (ликвидации) АО «Казинвестбанк», у АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (КФГД) возникают обязательства перед физическими лицами, на счета которых денежные средства были зачислены после даты передачи активов и обязательств АО ДБ «Альфа-Банк».

Общая сумма данных обязательств составляет порядка 2 млн тенге; число вкладчиков, имеющих право на возмещение, – порядка 70. Выплата будет производиться из средств специального резерва КФГД. Общий объем средств КФГД, предназначенных для выплаты гарантийного возмещения, составляет 568,6 млрд тенге.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан», КФГД привлечет к выплате возмещения банк-агент из числа банков, участвующих в системе гарантирования депозитов. Среди общих требований к банку-агенту – финансовая устойчивость (выполнение пруденциальных нормативов и минимальных резервных требований, установленных Национальным Банком Республики Казахстан, в течение 6 месяцев, предшествующих дате подачи конкурсной заявки), отсутствие ограниченных мер воздействия и санкций Национального Банка Республики Казахстан, а также наличие достаточного числа филиалов и отделений для организации выплаты.

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В случае, если конкурсных заявок от банков – участников системы гарантирования депозитов принято не будет или банки-кандидаты не будут соответствовать всем квалификационным требованиям к банку-агенту, выплата будет осуществляться через Национального оператора почты – АО «Казпочта».

В течение 15 календарных дней АО «КФГД» проведет конкурс для выбора банка-агента для выплаты. Согласно действующему законодательству, КФГД объявит наименование банка-агента и проинформирует о начале выплаты физическим лицам не позднее 13 февраля 2018 года.

Наименование банка-агента, сроки и детали выплаты КФГД опубликует по факту заключения соглашения с банком-агентом или АО «Казпочта». Максимальная сумма возмещения по депозитам в тенге составляет 10 млн тенге, по депозитам в иностранной валюте – 5 млн тенге.

Напомним, 26 декабря 2016 года АО «Казинвестбанк» был лишен лицензии на проведение банковских и иных операций. В соответствии с договором между Временной администрацией АО «Казинвестбанк» и АО ДБ «Альфа-Банк» от 19 мая 2017 года, портфель обязательств, в том числе депозиты физических и юридических лиц, активы АО «ЕНПФ», был передан АО ДБ «Альфа-Банк».

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