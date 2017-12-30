Ripple стала второй криптовалютой по капитализации после Bitcoin

Выпущенная в 2013 году криптовалюта Ripple, обогнала эфир (Ethereum) и стала второй по капитализации после Bitcoin. Об этом свидетельствуют данные сайта Coinmarketcap.



29 декабря капитализация Ripple поднялась до $76 млрд (рост составил 33% с четверга), после чего к 2:00 30 декабря поднялась до $83,899 млрд - примерно треть от капитализации биткоина.



Эфир - на третьем месте, капитализация этой криптовалюты составляет $72,3 млрд. Выросла и стоимость Ripple - на 50%, за одну моменту к 2:00 дают $2,17, пишет РБК.



«Эфир вместо того, чтобы догнать биткоин, продолжает отставать. На прошлой неделе другая криптовалюта - биткоин кэш могла обогнать эфир. Но угроза рассеялась после того, как биткоин кэш обвалился, а его место занял Ripple», - отмечает агентство Bloomberg.



«Нет сомнений, что 2017 год был, среди прочего, годом крипты», - говорил в эфире Bloomberg TV СЕО Ripple Брэд Гарлингхаус.

«И за это время Ripple превзошел все другие цифровые активы», - считает он.



За год рост капитализации Ripple составил 20 000%, эфира - около 9 000%, биткоин вырос на 1,4 тысячи процентов.





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