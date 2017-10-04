Рост цен на продовольствие в 4 квартале 2017 года прогнозируют аналитики

Инфляция в сентябре повысилась на 0,3% м/м, до 7,1% г/г и 4,2% с начала года. Инфляция издержек с августа получила дополнительную поддержку со стороны ослабевшей нацвалюты, которая в свою очередь привела к росту инфляционных ожиданий. Диапазон изменения цен в рамках прогноза инфляции Halyk Finance равен 7,5%-8% в текущем году.

По данным Комитета по статистике, потребительская инфляция в сентябре повысилась на 0,3% м/м, до 7,1% г/г, и 4,2% с начала года, уровень среднегодовой инфляции снизился до 8%. По нашей оценке, сезонно-скорректированные (далее – ск) цены в сентябре замедлились до 0,3% м/м, в сравнении с 0,4% м/м в предыдущем месяце и 0,8% в среднем в месяц в первом полугодии 2017 года.

Цены на продовольственные товары снижаются третий месяц подряд -0,5% в сентябре, -0,1% м/м ск, +3,1% с начала года. Темп снижения цен ослабевает на сельхозпродукцию: крупы -2,3% м/м

(-2,5% м/м в августе), фрукты -1,2% м/м (-2,9% м/м в августе), овощи -9,1% м/м (-13,8% м/м в августе). Отмечается рост цен на кондитерские изделия +0,9% м/м, мясо +0,9м/м, молочные продукты +1,1% м/м.

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Непродовольственная инфляция в сентябре ускорилась до 1,3% м/м и 0,7% м/м ск, +5,5% с начала года. Подорожали: одежда +1% м/м, обувь +1,2% м/м, дизтопливо +3,6% м/м, бензин +2,9%, медикаменты +0,9%.

В сфере услуг в сентябре повышение составило 0,4% м/м и 0,8% м/м ск, +4,3% с начала года. Повысились содержание жилья +0,6% м/м, услуги здравоохранения +0,9% м/м, отдых и культура +1,1% м/м, образование +2% м/м, транспорт +0,8% м/м.

Результаты опросов населения за август, опубликованные НБ РК свидетельствуют о возросших инфляционных ожиданиях населения. Доля респондентов ожидающих ускорения роста цен в следующие 12 месяцев повысилась до 17,5% в августе (минимум этого года 10,3% в феврале 2017года), что является самым высоким показателем с начала прошлого года, когда наблюдался высокий рост цен. Вместе с тем, доля респондентов, ожидающих снижения либо неизменного положения цен снизилась до 11,2% (максимум этого года 15,5% в феврале 2017 года). Доля респондентов ожидающих подорожания доллара США возросла до 62,5 в августе (минимум этого года 34,3% в апреле 2017 года) и поступательно увеличивается четвертый месяц подряд.

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Сильный рост продовольственной инфляции, выступавшей драйвером роста цен в первой половине года резко пошел на спад в июле-сентябре под влиянием снижения цен на сельхозпродукцию: фрукты, овощи, крупы. Стоит отметить, что в текущем году сезонное снижение цен на продовольствие составило 2%, что совсем не типичная ситуация, в среднем сезонное снижение с 2000 года равнялось 0,5%, редко 1%, к тому же и фон был менее благоприятный - более слабый урожай при параллельном ослаблении нацвалюты. Цены на непродовольственные товары и платные услуги с августа начали подъем и в особенности на товары, которые чутко реагируют на ослабление нацвалюты, которая за последние три месяца девальвировала на 2% в месяц к доллару США (на 6% за июль-сентябрь 2017 года). К валюте основного торгового партнера России, доля импорта товаров из которой близка к 40%, тенге ослаб на 2% в августе и на 5% в сентябре. Это непосредственно влияет на цены на импорт и в частности автомобильное топливо, в январе-июле доля импорта по бензину равнялась 25% от потребности местного рынка по дизтопливу 6,5%, при этом с приближением осени вставали на плановый ремонт сначала один затем второй НПЗ, что повысило долю импортного топлива, соответственно подорожание топлива в России вкупе с ослаблением тенге незамедлило сказаться на росте цен.

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В четвертом квартале текущего года, по мнению аналитиков Halyk Finance, цены на продовольствие значительно ускорятся и компенсируют летнее падение со средним темпом на 1,3% в месяц в четвертом квартале. Влияние переноса эффекта девальвации тенге к рублю и доллару США на цены поддержит удорожание товаров на уровне примерно немногим выше 1% в месяц до конца текущего года. Изменение тарифов незначительно ускорится в сравнении с 0,5% в среднем в месяц за три прошедших квартала.

На днях министр Нацэкономики Тимур Сулейменов озвучил прогноз министерства по инфляции в текущем году на уровне 6,9-7,5%. По мнению аналитиков, данный прогноз в большей мере основан на сдерживании роста цен исходя из административных мер влияния и мало учитывает рыночные факторы, под влиянием которых происходит установление цен.

На фоне превалирования инфляции издержек вызванной удорожанием факторов производства, прежде всего цен на сырье, при подавленном спросе со стороны потребителей мы видим возможность для инфляции закрепиться на уровне 7,5% в конце текущего года, если потенциальное повышение тарифов (о котором, в частности, высказывался президент страны) будет перенесено на следующий год, и не произойдет дальнейшего ослабления тенге относительно других валют. В тоже время, при усилении инфляционных ожиданий, уровень инфляция сложится на уровне 8%, что соответствует нашему основному прогнозу на этот год. Таким образом, диапазон изменения цен в рамках нашего прогноза инфляции равен 7,5%-8% в текущем году.