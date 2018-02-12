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Рынок МФО может вырасти на 40% в 2018 году

12.02.2018 17:00   2082   0 Автор: Ольга КУДРЯШОВА

Низкий уровень просрочки в микрофинансовом секторе обеспечивается за счет непрерывного мониторинга деятельности заемщика, рассказал директор Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана Анатолий Глухов. Он также поделился предварительными годовыми результатами по рынку и обозначил какую тенденцию ожидает сектор в 2018 году.

В рамках подписания кредитного соглашения между фондом «Даму» и микрофинансовой организацией KMF, директор Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана Анатолий Глухов поделился информацией по рынку.

Так, по предварительным данным, в 2017 году было выдано микрокредитов на сумму более 200 млрд тенге, общее количество клиентов составило порядка 600 тыс.. «По нашим данным, сектор вырос в районе 40%, мы думаем, что такая же тенденция продолжится в 2018 году», - поделился г-н Глухов.

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Ежегодный прирост уникальных заемщиков составляет порядка 25-30%,  в настоящий момент рынок оценивается в 450-500 тыс. новых клиентов.

По словам спикера, средний срок выдаваемого займа составляет 11-12 месяцев и выше, соответственно в год заемщик обращается фактически один раз. При других программах финансирования, где заемщик получает займ на более короткий срок, вероятность его возврата обратно в программу по микрокредитованию составляет около 70-60%.

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Привлекательным для клиентов МФО является и то, что программы кредитования подразумевают, что заемщик автоматически получает новый займ при погашении старого. При этом мониторинг деятельности клиента осуществляется МФО на протяжении всего срока действия кредита. «Поэтому у нас очень высокий возврат в микрокредитовании», - подчеркнул г-н Глухов.

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Доля просроченной задолженности свыше 30 дней в секторе составляет около 3%. По мнению директора АМФОК, хорошее качество кредитного портфеля у МФО обеспечивается за счет управления рисками, которое несколько отличается от банковского. «В первую очередь я бы назвал в качестве управления рисками такой момент, что мы действуем на основании правила: знай и понимай своего клиента», - говорит г-н Глухов.  

Для оценки рисков МФО имеют доступ к ЕНПФ, где с согласия клиента запрашивают информацию о заемщике. Используются базы данных кредитных историй, открытые базы госорганов. «В настоящий момент даже из открытых источников можно получить большой объем информации о клиенте. Кроме того, кредитные менеджеры выезжают на место ведения бизнеса клиента, будь это сельский регион или рынок. Они тщательно анализируют, чем на самом деле занимается заемщик и его возможности по принятию на себя новых обязательств», - резюмировал директор ассоциации.

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зарегистрировано в Алматы на 9 февраля 2018 года
Цитата дня
Состоятельные люди хотят иметь банк - создают, работают. Это частное, государство не имеет никакого отношения. А потом проваливаются - и теперь государство должно поддерживать штаны? Нельзя! Создал - отвечает пусть до конца.
Нурсултан Назарбаев
президент Республики Казахстан
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