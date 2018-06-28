С чем связаны колебания курса тенге и как долго они продлятся?

За неполный месяц курс национальной валюты к доллару США упал более чем на 3%. В отличие от предыдущих лет у обменных пунктов и банков не наблюдается очередей, казахстанцы перестали при любом удобном случае скупать зеленые купюры с изображением Бенджамина Франклина. Ведь все помнят историю прошлого года, когда в октябре стоимость «американца» доходила до 345 тенге (06.10.2017), но уже в ноябре курс выровнялся на уровне 330 тенге за доллар. С чем связаны колебания и как долго они продлятся, «Къ» рассказала директор департамента монетарных операций Национального банка Алия Молдабекова.

– С начала 2016 года Национальный банк перешел на плавающий обменный курс. Можно ли подвести какие-то итоги?

– Анализ исторической динамики курса тенге после перехода на режим свободно плавающего обменного курса показывает тренд ежегодного снижения волатильности обменного курса с почти 15% в 2016 до 6,9% в 2017 году и 6,7% в этом году. Это свидетельствует о стабилизации процесса рыночного формирования курса тенге при нулевых интервенциях Национальный банка на валютном рынке за последние семь месяцев.

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– Если финрегулятор не вмешивается в курсообразование национальной валюты, что же тогда влияет на наш курс?

– Из факторов, оказывающих влияние на формирование курса тенге, можно выделить внутренние и внешние факторы. Внутренние факторы в большей степени носят сезонный характер, что также прослеживается в исторической динамике курса тенге. Так, например, в период налоговых выплат компаний-экспортеров значительно возрастает спрос на тенговую ликвидность и увеличивается предложение доллара США, оказывая давление на тенге в сторону его укрепления. И наоборот, в летний период отпусков выезжающее за границу население создает спрос на иностранную валюту, что способствует ослаблению курса тенге.

– Есть и внешние факторы...

– Из внешних факторов на курс национальной валюты прежде всего оказывают влияние действующий и ожидаемый уровень цен на рынке нефти, обменный курс валют стран – торговых партнеров, в частности курс российского рубля, а также геополитические факторы, общий глобальный (доминирующий) сентимент инвесторов на международных финансовых рынках и монетарные политики ведущих центральных банков мира.

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Ужесточение санкций со стороны США в отношении российских компаний в апреле 2018 года стало фактором резкого снижения уверенности инвесторов на валютном рынке российского рубля. Попавшие под санкции компании являются крупными предприятиями добывающей или тяжелой промышленности, иностранные продажи которых составляют значительную часть экспортной выручки России. В результате данные меры привели к росту волатильности и ослаблению курса рубля, что в свою очередь также стало фактором давления на тенге. При этом нужно отметить смягченную реакцию тенге на данные события в мировой геополитике, так как ослабление тенге составило порядка 4,5% в сравнении с ослаблением рубля порядка 11,19% (в течение первой недели после объявления санкций в апреле 2018 года).

Кроме того, на мировых финансовых рынках наблюдается общая ситуация по оттоку капитала из развивающихся стран в рынки развитых стран. Данный тренд движения (перетока) капитала сохраняется уже в течение нескольких месяцев и обоснован следующими факторами: первое – всеобщее укрепление доллара США в связи с проводимой монетарной и фискальной политикой (повышение ставок, сокращение баланса ФРС, увеличение дефицита госбюджета США с целью фискального стимулирования и снижения корпоративных налогов); второе – ожидание повышения ставок на фоне улучшающихся показателей экономики (в случае с США) и разные степени ужесточения параметров монетарной политики (в случае с еврозоной, а также с Японией и Великобританией в начале года); третье – нарастание геополитической напряженности, связанной с «тарифными войнами» между США, ее партнерами по НАФТА, Китаем, Европейским союзом и другими странами.

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– Это движение капитала актуально только в государствах СНГ?

– Данный тренд перетока капитала затронул все развивающиеся страны, а не только отдельно взятые экономики. Так, даже наиболее диверсифицированные развивающиеся экономики также оказались подвержены данному тренду (оттоку капитала), что выразилось в виде ослабления их валют.

В частности, отток капитала из развивающихся стран произошел в виде оттока именно иностранных портфельных инвестиций (как наиболее мобильных инвестиций в условиях постоянно меняющейся макроэкономической конъюнктуры). Таким образом, наибольшее влияние ощутили страны с существенной долей портфельных инвестиций в экономике.



В то же время рыночная конъюнктура цен на основные экспортные позиции Казахстана и положительные темпы роста экономики оказали поддержку тенге и смягчили ослабляющий эффект остальных факторов, что выразилось в относительно меньшем ослаблении курса тенге к доллару США. В результате произошло ослабление курсов валют к тенге большинства развивающихся стран.