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С начала года инфляция в Казахстане составила 3,9%

27.09.2017 13:15   279   0

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, инфляция в августе 2017 года составила 0,1%, с начала текущего года – 3,9%.

Годовая инфляция снизилась до уровня 7,0% и находится в середине целевого коридора 6-8% на 2017 год. Цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 8,0%, непродовольственные товары – на 7,5%, платные услуги – на 5,2%.

В августе 2017 года количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 6,5%.

В августе 2017 года валовые международные резервы Национального Банка по сравнению с предыдущим месяцем не изменились и составили $32,9 млрд. Активы в иностранной валюте снизились на 2,6% (или на $552,8 млн) до $21,0 млрд, активы в золоте выросли на 4,8% (или на $553,8 млн) до $12,0 млрд в результате проведенных операций и роста его цены на 3,1%.

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На конец августа 2017 года международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте ($57,9 млрд), составили $90,9 млрд.

Операции Национального Банка на внутреннем валютном рынке, снижение остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте, проведение операций по пополнению активов Национального фонда и обслуживанию внешнего долга Правительства, а также завершение части операций валютно-процентный своп с банками были нейтрализованы поступлением валюты на счета Правительства в Национальном Банке.

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Денежная база в августе 2017 года сжалась на 2,1% и составила 5 342,9 млрд тенге. Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, сжалась на 3,1% до 5 049,6 млрд тенге.

Денежная масса в августе 2017 года незначительно снизилась на 0,2% до 19 471,9 млрд тенге, наличные деньги в обращении – на 2,6% до 1 820,6 млрд тенге.

Также в августе 2017 года обменный курс тенге изменялся в диапазоне 330,07 - 337,04 тенге за доллар США. На конец августа 2017 года биржевой курс тенге к доллару США составил 337,04 тенге за доллар США, ослабев за месяц на 2,7% (с начала года ослабление на 1,1%).

Общий объем операций по валютной паре KZT/USD в августе 2017 года увеличился на 25,0% и составил $14,9 млрд, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже увеличился за месяц на 25,9% до $3,9 млрд, объем операций на внебиржевом валютном рынке – на 24,7% до $11,0 млрд.

 

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Вопрос дня
11 сентября в Парламенте прошли слушания на тему введения единого стандарта алфавита казахского языка на латинской графике. Известно, что в новом алфавите будет 25 букв и 8 диграфов. Нравится ли Вам новый алфавит и новые правила языка?
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Цитата дня
Страховой рынок так и не превратился в эффективный механизм защиты имущественных интересов граждан и предприятий. Соответственно, остается пока еще очень низкой значимость этого рынка в развитии экономики страны
Данияр Акишев
Председатель Национального Банка РК
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