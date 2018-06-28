С начала года мировой объем сделок M&A превзошел $2,5 трлн, установив новый рекорд

Объем слияний и поглощений (M&A) в мире в первой половине 2018 года достиг $2,5 трлн благодаря ряду очень крупных сделок в США, передает Interfax Казахстан.

Как сообщает издание Financial Times, значение показателя является максимальным для этого периода за все время сбора данных Thomson Reuters о рынке M&A - с 1980 года, отмечает издание.

Пик активности компаний резко контрастирует с усилением угрозы мировой торговой войны, которую подстегивает позиция президента США Дональда Трампа в отношении Китая, и с возвращением в еврозону рисков политической нестабильности, особенно в Италии и Испании.

Вместе с тем, позитивными факторами для компаний стали ускорение роста мировой экономики, высокий уровень делового доверия в большинстве стран мира, а также снижение налогового бремени в США, высвободившее средства для приобретения активов.

«Технологические потрясения остаются большим фактором, движущим крупными M&A. Масштабные изменения технологий вынуждают компании из всех отраслей творчески подходить к стратегическим комбинациям», - комментирует ситуацию соучредитель консалтинговой компании Centerview Partners Блэр Эффрон.

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Всего с начала года объявлены 79 сделок на сумму от $5 млрд и более, что также является новым рекордом. Предыдущий был установлен в предкризисном 2007 году. Число M&A стоимостью свыше $10 млрд также достигло исторического максимума - 35 сделок.

«Процентные ставки не слишком беспокоят корпорации. Большинство компаний преимущественно концентрируются на том, как увеличить прибыль в экономических условиях, когда органический рост, возможно, и улучшается, но недостаточно быстро. Часто сделки M&A являются наилучшим решением этой задачи», - отметил один из руководителей практики сопровождения сделок в юрфирме Skadden Стивен Аркано.

Одной из крупнейшей сделок года является покупка Walt Disney Co. активов 21st Century Fox за $71,3 млрд, одобренная в среду Министерством юстиции США. Disney удалось перебить предложение Comcast, которая также претендовала на активы Fox. При этом Comcast приобретает британскую Sky Plc, осуществляющую вещание по всей Европе, за 22 млрд фунтов. Эти сделки крайне важны для обоих покупателей, если они хотят сохранить конкурентоспособность на одном рынке с такими игроками, как Amazon, Google и Netflix.

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В число «блокбастеров» I полугодия вошло поглощение ирландской фармкомпании Shire Plc японской Takeda за $77 млрд, а также слияние двух американских операторов связи T-Mobile и Sprint, оцененное в $59 млрд.

Ранее в этом году американский страховщик Cigna договорился о приобретении аптечной сети Express Scripts за $67 млрд, а германский энергетический концерн E.ON купил компанию Innogy у конкурента RWE за 43 млрд евро.

В общей сложности 20 самых больших сделок января-июня стоят свыше $760 млрд. FT считает несколько спорным включение в их число сделки "Unilever/Unilever" - один из крупнейших мировых производителей потребительских товаров консолидирует штаб-квартиру в Роттердаме, отказавшись от лондонской базы в связи с выходом Великобритании из Евросоюза (Brexit).